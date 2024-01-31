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ПОЛІТИКА

Новий етап співпраці: Україна та США уклали меморандум про посилення контролю за міжнародною допомогою

31 січня 2024, 14:10
Новий етап співпраці: Україна та США уклали меморандум про посилення контролю за міжнародною допомогою
Джерело: t.me/ministry_of_defense_ua
У рамках зустрічі Головна інспекція Міністерства оборони України та Офіс генерального інспектора Міністерства оборони США підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Україна та Сполучені Штати Америки посилюють співпрацю у сфері контролю за використанням міжнародної допомоги, наданої ЗСУ. Сьогодні, 31 січня, країни підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з генеральним інспектором Міноборони США Робертом Сторчем у Києві у середу, 31 січня.

Під час зустрічі Умєров поінформував американську сторону про інституційні трансформації, що тривають в українському Міноборони. Зокрема щодо запровадження дієвої системи нагляду, менеджменту ризиків, відповідності, запобіганню корупції у сфері закупівель, а також щодо запровадження інструментів демократичного контролю у сфері оборони.

"До кінця квітня ми матимемо стовідсоткову впевненість, що усі наглядові механізми будуть впроваджені, та система працюватиме", - зазначив міністр.

Умєров також наголосив, що посилення контролю і прозорості у використанні безпекової допомоги, яка надається Україні партнерами, є одним з пріоритетів у роботі відомства.

У рамках зустрічі Головна інспекція Міністерства оборони України та Офіс генерального інспектора Міністерства оборони США підписали Меморандум про взаєморозуміння. Мета документа - посилення співпраці у сфері контролю за використанням міжнародної допомоги.

Серед іншого Меморандум передбачає:

  • обмін актуальною інформацією для виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству або корупції, що впливає або стосується безпекової допомоги, яку США надають Україні;
  • проведення спільних заходів з виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству та корупції;
  • створення механізму взаємної передачі запитів, що стосуються розслідувань і заходів у межах повноважень та юрисдикції сторін;
  • проведення періодичних зустрічей для визначення пріоритетних напрямків співробітництва для досягнення спільних цілей.

29 січня до Києва прибули генеральні інспектори з Міноборони, Держдепартаменту та агентства з міжнародного розвитку США. Вони приїхали для перевірки наданої Україні американської допомоги.

СШАспівпрацяміжнародна допомога

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