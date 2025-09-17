Новий посол Німеччини прибув до України і розпочав роботу в Києві

Він вручив копії вірчих грамот у Міністерстві закордонних справ України.

Новопризначений посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Гайко Томс 17 вересня вручив копії вірчих грамот у Міністерстві закордонних справ, офіційно розпочавши свою дипломатичну місію в Києві.

Про це йдеться на сайті МЗС України.

Копії вірчих грамот у посла прийняв заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс. Під час зустрічі сторони обговорили подальшу взаємодію у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України, питання підтримки Сил оборони, а також наслідки щоденних ракетних і дронових атак з боку Росії.

У МЗС повідомили, що посол Гайко Томс висловив "повагу і захоплення героїзмом українського народу", а також запевнив у незмінній підтримці Німеччиною суверенітету та територіальної цілісності України. Крім того, він підтвердив готовність Берліна й надалі посилювати військову, економічну та гуманітарну допомогу.

57-річний Гайко Томс — кар’єрний дипломат з багаторічним досвідом. Із 2020 по 2023 рік він очолював посольство Німеччини в Бразилії. Раніше працював заступником глави місії Німеччини при НАТО, а також державним секретарем у Міністерстві фінансів ФРН до зміни уряду на початку 2025 року.

Попередній посол Німеччини в Україні, Мартін Єгер, залишив посаду на початку вересня 2025 року. Він був призначений керівником Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND).