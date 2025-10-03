Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
НПЗ у російському Орську атакували дрони

03 жовтня 2025, 13:13
НПЗ у російському Орську атакували дрони
Фото: УНН
За даними із соцмереж, під атакою дронів опинився НПЗ "Орскнефтеоргсинтез".
Уранці 3 жовтня в російському Орську, що в Оренбурзькій області рф, пролунало кілька вибухів у районі нафтопереробного заводу. Його атакували дрони.
 
Про загрозу атаки безпілотників повідомляв місцевий губернатор Євгеній Солнцев.
 
Він заявив, що в регіоні запроваджено план "Килим", а аеропорт Оренбурга тимчасово зупинить роботу.
 
За даними із соцмереж, під атакою дронів опинився НПЗ "Орскнефтеоргсинтез".
 
"Орскнефтеоргсинтез" — один із провідних нафтопереробних заводів росії. Його проєктна потужність з перероблення нафти становить близько 6,6 мільйона тонн на рік.
 
Це підприємство випускає бензини, дизельне пальне, авіаційний керосин, мазут, бітум та мастила.

 

