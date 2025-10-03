НПЗ у російському Орську атакували дрони

За даними із соцмереж, під атакою дронів опинився НПЗ "Орскнефтеоргсинтез".

Уранці 3 жовтня в російському Орську, що в Оренбурзькій області рф, пролунало кілька вибухів у районі нафтопереробного заводу. Його атакували дрони.

Про загрозу атаки безпілотників повідомляв місцевий губернатор Євгеній Солнцев.

Він заявив, що в регіоні запроваджено план "Килим", а аеропорт Оренбурга тимчасово зупинить роботу.

