NYT: кремль прагне використати Донбас для тиску на Зеленського

24 серпня 2025, 17:25
Фото: Економічна правда
Колишні українські чиновники і політологи заявили, що єдиний спосіб для Зеленського переконати українців поступитися територією - це надати гарантії безпеки, підкріплені США.

росія вимагає від України передати їй решту Донбасу як умову для припинення війни. Однак для України ця територія має стратегічне, а також вкрай особисте значення.

 Як пише The New York Times, поки що незрозуміло, до чого призведуть дипломатичні зусилля, очолювані президентом США Дональдом Трампом, щоб покласти край війні в Україні, але Донбас у будь-якому разі буде в центрі будь-яких переговорів.

Як зазначає видання, Донбас - це місце, де розгорнулася більша частина війни. Десятки тисяч солдатів загинули з обох сторін. При цьому путін роками намагався використовувати Донбас для маніпулювання українським урядом. Перед вторгненням він використовував так звані "Д/ЛНР" як клин, що заважає надіям України на вступ до західних організацій, таких як НАТО. І тепер він хоче не просто захопити Донбас, а й використати його для політичного "торпедування" Зеленського, зазначають аналітики.

"Це отруєна пігулка", - заявив Вадим Пристайко, колишній міністр закордонних справ. "Україні доведеться це проковтнути, а там подивимося, як Україна це перетравить".

У коментарях NYT колишні українські чиновники і політологи заявили, що єдиний спосіб для Зеленського переконати українців поступитися територією - це надати гарантії безпеки, підкріплені США.

"Але гарантії мають бути міцними, наприклад, з використанням європейського контингенту та американської авіаційної підтримки, що утримає росію від майбутніх атак".

Балаж Ярабік, колишній політичний радник Європейського Союзу в Києві, заявив, що Україна, можливо, досягла точки, коли вона може погодитися на поступку територій "в обмін на мирну угоду, яка принесе Україні західні гарантії безпеки". Він додав: "Якщо в обмін вона позбудеться Донбасу, я думаю, так і буде".

Трамп заявляв, що росія в обмін на Донбас може повернути частину території, можливо, невеликі ділянки на північному сході України, і вважає це вигідним рішенням.

Адміністрація Трампа вважає, що "ці земельні обміни справді вигідні для України, оскільки вони впевнені в швидкому падінні Донбасу, і тоді Україна не матиме можливості вести подальші переговори", заявив президент київського дослідницького центру Максим Скрипченко.

Однак, за його словами, українці бачать це інакше. Просування росії в регіоні в останні три роки було повільним, і поступка решти Донбасу зараз також означала б передачу міст і укріплень, які могли б допомогти росії почати майбутнє вторгнення.

війнаНАТОДонбасгарантії безпеки УкраїніВолодимир Зеленський

