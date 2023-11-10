Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ОАЕ обмежать реекспорт в росію товарів для військових цілей в Україні

10 листопада 2023, 11:12
ОАЕ обмежать реекспорт в росію товарів для військових цілей в Україні
Фото: rian.com.ua
Євросоюз повідомив, що Об'єднані Арабські Емірати погодилися обмежити реекспорт до росії товарів подвійного призначення, які використовуються у військових цілях в Україні.

Туреччина також розглядає можливість введення таких обмежень. 

Про це повідомляє Bloomberg.

Заборона прямого реекспорту означає перемогу союзників України, які намагаються перекрити потік військових товарів до росії. 

В уряді ОАЕ заявили, що вони обмежують експорт і реекспорт виявлених товарів подвійного призначення в зони конфліктів і мають чинну правову систему експортного контролю, за допомогою якої вони постійно контролюють експорт товарів подвійного призначення і додали, що продовжують підтримувати тісний діалог з міжнародними партнерами з питань війни в Україні і її наслідків для світової економіки.

З початком повномасштабного вторнення ЄС та G7 заборонили експорт товарів подвійного призначення до росії, але москві вдалося обійти обмеження, імпортуючи ці товари через країни Центральної Азії, Туреччину, ОАЕ.

Союзники України провели багато переговорів, намагаючись переконати ці країни обмежити торговельні потоки. 

Державам ЄС повідомили, що останні дані свідчать, що прямий експорт в росію з багатьох з цих країн наразі почав падати, але все ще залишається вище довоєнного рівня.

Китай і Гонконг стали юрисдикцією, що викликає основне занепокоєння, на їхню частку припадає більше 80% російських закупівель високопріоритетних товарів

"кремлю вдалося розробити нові маршрути поставок: торгівля пріоритетними товарами з Туреччини і Сербії в Казахстан і Киргизстан демонструє безпрецедентний і аномальний сплеск", - пише видання. 

Одна з цілей торгових санкцій і дипломатичної взаємодії блоку - це зробити імпорт якомога дорожчим для росії.

Останні санкційні заходи ЄС включали різні інструменти для боротьби з обходом санкцій, такі як механізм, що забороняє експорт певних товарів компаніям у третіх країнах, а також лістинг фірм. США і Велика Британія також ввели санкції проти низки компаній третіх країн.

Одна з проблем з якою стикається ЄС, полягає в тому, що багато з цих країн повільно надають своєчасні дані про торгівлю або взагалі не надають інформацію, що ускладнює повну оцінку цього питання.

Деякі країни, в тому числі Казахстан і Киргизстан, застосовують експортний контроль до найбільш чутливих товарів, але достовірність цього часто важко перевірити, кажуть джерела.

Крім ОАЕ, Казахстан також заборонив експорт до росії товарів, які можна використовувати у війні з Україною.
 
ОАЕреекспортРосія

Останні матеріали

Черчиллі чи Чемберлени? Треба підтримувати Україну зі стратегічним терпінням – Крістін Берзіна та Джексон Джейнс
Політика
Черчиллі чи Чемберлени? Треба підтримувати Україну зі стратегічним терпінням – Крістін Берзіна та Джексон Джейнс
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 00:18
НАТО має діяти чи простіше закрити море? Балтійські та скандинавські країни думають над питанням закриття проходу для російських суден – Елізабет Бро
Політика
НАТО має діяти чи простіше закрити море? Балтійські та скандинавські країни думають над питанням закриття проходу для російських суден – Елізабет Бро
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 16:19
Чи хоче Захід перемоги України? Кому насправді вигідна
Політика
Чи хоче Захід перемоги України? Кому насправді вигідна "патова ситуація" – Джейд МакГлинн
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 11:19
Комплекс
Хліб та Видовища
Комплекс "Наполеона" у Рідлі Скотта. Рідлі Скотт – найкращий аргумент для наступного терміну Джо Байдена – Майкл Шульман
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 09:51
Хороші новини в повітрі не нейтралізують загроз від Мі-28 та Ка-52. Але ЗСУ просуваються, хоч і повільно – Том Купер
Cуспільство
Хороші новини в повітрі не нейтралізують загроз від Мі-28 та Ка-52. Але ЗСУ просуваються, хоч і повільно – Том Купер
Переклад iPress – 08 листопада 2023, 23:36
Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Технології
Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Переклад iPress – 08 листопада 2023, 12:03
Хмарне протистояння. Європа розділилася через цифровий суверенітет над даними – CEPA
Технології
Хмарне протистояння. Європа розділилася через цифровий суверенітет над даними – CEPA
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 23:10
Трамп готується до помсти. Військові на інавгурації та повний контроль над Мінюстом США – Washington Post
Політика
Трамп готується до помсти. Військові на інавгурації та повний контроль над Мінюстом США – Washington Post
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 14:43
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється