ОАЕ обмежать реекспорт в росію товарів для військових цілей в Україні

Євросоюз повідомив, що Об'єднані Арабські Емірати погодилися обмежити реекспорт до росії товарів подвійного призначення, які використовуються у військових цілях в Україні.

Туреччина також розглядає можливість введення таких обмежень.

Про це повідомляє Bloomberg.

Заборона прямого реекспорту означає перемогу союзників України, які намагаються перекрити потік військових товарів до росії.

В уряді ОАЕ заявили, що вони обмежують експорт і реекспорт виявлених товарів подвійного призначення в зони конфліктів і мають чинну правову систему експортного контролю, за допомогою якої вони постійно контролюють експорт товарів подвійного призначення і додали, що продовжують підтримувати тісний діалог з міжнародними партнерами з питань війни в Україні і її наслідків для світової економіки.

З початком повномасштабного вторнення ЄС та G7 заборонили експорт товарів подвійного призначення до росії, але москві вдалося обійти обмеження, імпортуючи ці товари через країни Центральної Азії, Туреччину, ОАЕ.

Союзники України провели багато переговорів, намагаючись переконати ці країни обмежити торговельні потоки.

Державам ЄС повідомили, що останні дані свідчать, що прямий експорт в росію з багатьох з цих країн наразі почав падати, але все ще залишається вище довоєнного рівня.

Китай і Гонконг стали юрисдикцією, що викликає основне занепокоєння, на їхню частку припадає більше 80% російських закупівель високопріоритетних товарів

"кремлю вдалося розробити нові маршрути поставок: торгівля пріоритетними товарами з Туреччини і Сербії в Казахстан і Киргизстан демонструє безпрецедентний і аномальний сплеск", - пише видання.

Одна з цілей торгових санкцій і дипломатичної взаємодії блоку - це зробити імпорт якомога дорожчим для росії.

Останні санкційні заходи ЄС включали різні інструменти для боротьби з обходом санкцій, такі як механізм, що забороняє експорт певних товарів компаніям у третіх країнах, а також лістинг фірм. США і Велика Британія також ввели санкції проти низки компаній третіх країн.

Одна з проблем з якою стикається ЄС, полягає в тому, що багато з цих країн повільно надають своєчасні дані про торгівлю або взагалі не надають інформацію, що ускладнює повну оцінку цього питання.

Деякі країни, в тому числі Казахстан і Киргизстан, застосовують експортний контроль до найбільш чутливих товарів, але достовірність цього часто важко перевірити, кажуть джерела.