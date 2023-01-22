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БІЗНЕС & ФІНАНСИ

Обмеження цін на газ в ЄС може призвести до змін на ринку – Bloomberg

22 січня 2023, 20:53
Обмеження цін на газ в ЄС може призвести до змін на ринку – Bloomberg
Фото: УНН
Значного впливу поки що не виявлено

Тимчасове обмеження цін на газ в Європейському Союзі може призвести до зниження ліквідності ринку, але значного впливу на торговельну активність поки що не виявлено, згідно з висновками регулятора фінансового ринку блоку, передає Bloomberg.

Європейське управління з цінних паперів і ринків вважає, що, хоча наслідки обмеження, яке почне діяти з 15 лютого, неможливо перерахувати, це не означає, що їх не буде.

"Цілком можливо, що деякі з потенційних наслідків у торговельному та кліринговому середовищі можуть проявитися лише тоді, коли запрацює механізм контролю за цінами. Це може спричинити значні та різкі зміни в більш широкому ринковому середовищі, що може вплинути на впорядковане функціонування ринків і, зрештою, на фінансову стабільність", - підсумували в управлінні.

Раніше стало відомо, що країни ЄС домовилися про встановлення граничної ціни на газ на рівні 180 євро/МВт-година.


ЄСгаз

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