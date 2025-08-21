Обмін територій та червоні лінії: нові важливі заяви Зеленського

Юридично Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, а державною мовою є лише українська, попри вимоги москви, заявив президент

На покровському напрямку — там, де було просочування через лінії оборони, ЗСУ знищують окупантів, які пройшли вглиб.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

"Знищено їх на 90%, майже на 100%", — запевнив Зеленський.

За його словами, на всіх інших напрямках без значних змін. "Що стосується ще Донецької області: 54-та бригада відновлює положення. Що стосується Луганської області: є певні хороші результати", — каже глава держави. Також президент попередив, що рф нарощує сили на Запорізькому напрямку. Зокрема, росіяни продовжують переведення частини військ з Курського напрямку на Запоріжжя. Наші позиції там не втрачено. У північній частині Куп’янська були диверсійні групи, там також проводиться контрдиверсійна операція. Загроз просування на Суми Зеленський не бачить. За його словами, в Курській області ЗСУ тримають присутність. "Завдяки цій присутності на сьогодні десятки тисяч особового складу „рускіх“ там знаходяться та їх не перекидають на Донеччину та інші напрямки", — пояснив він. Говорив президент і про ймовірну зустріч з путіним. За словами Зеленського, під час зустрічі у Вашингтоні домовились, що координаційна група щодо підготовки зустрічі з росіянами з американської сторони буде складатись з держсекретаря Рубіо, спецпредставника Віткоффа і віцепрезидента Венса. Зеленський висловив сподівання, що Штати відреагують, що путін знову зірве переговори і проігнорує зустріч. "Ми сподіваємося, що Америка буде реагувати. Тому що вони самі кажуть: "Ок. Тоді двостороння, а потім тристороння, і путін на це погодиться“. Має погодитися, тому що якщо одна зі стороні не хоче закінчувати цю війну, то Америка буде реагувати. Ми хочемо закінчення цієї війни і чітко це демонструємо. Отже, зараз має бути крок від російської сторони", — сказав глава держави. Зеленький певен, що Україні потрібна ця зустріч. "Якщо для того, щоб закінчити війну, потрібна зустріч з "рускімі", а потім тристороння зустріч, ми готові до будь-якої конфігурації цих зустрічей. Ми зробили крок назустріч. І вони повинні щось зробити, щоб продемонструвати, що вони так хочуть закінчити війну, як говорили", — говорить президент Що стосується місця зустрічі, то Зеленський і європейські партнери пропонували Швейцарію, Австрію і Туреччину.

"Ми вважаємо, що справедливо, і на цьому наголошували європейці, щоб зустріч була в нейтральній Європі. Бо війна в Україні і на Європейському континенті. Я сказав, що ми погоджуємося. Швейцарія, Австрія — ми погоджуємося. Туреччина? Туреччина для нас — це країна НАТО і частина Європи. І ми не проти", — сказав він.

Водночас, Зеленський категорично відкинув ідею проведення переговорів у москві.

Зеленський підтвердив, що попросив президента Трампа, аби Будапешт не блокував вступ України до Європейського Союзу. Своєю чергою, Трамп пообіцяв, що його команда буде над цим працювати.

Щодо "обміну територіями", то Зеленський не вірить у розмови, що росіяни до кінця року окупують наш Донбас. На його думку, на це окупантам знадобиться десь чотири роки. "Це наша земля. У мене є свій сімейний приклад. Десь у 1943 році мій дід воював проти нацистів за Словʼянськ, Краматорськ, Маріуполь. І таких наших сімей було дуже багато. Дуже багато полеглих і поранених. І я пояснив, що це надто болісний момент нашої історії і дуже болісна частина нашого життя в Україні. Все не так все просто, як комусь може здаватися", — сказав він. Зеленський певен, що росіяни не отримають частину Сумщини, Харків і Харківщину. Також він підвтердив, що росіяни не проти віддати Кінбурнську косу. Він наголосив, що Україна ніколи юридично не визнає окупацію своїх земель. Щодо гарантій безпеки, то президент зізнався, що участь США у гарантіях була однією з найголовніших складностей. Бо без координації гарантій безпеки для України Штатами, була і деяка невпевненість європейських колег. "Сьогодні ми маємо позитивний сигнал від Америки… І це відкриває можливість, щоб інші країни, які до цього були до чогось готові — підтвердили це. Зараз генштаби ключових країн вже почали проговорювати, до чого вони готові. І деякі країни, яких не було, напевно, зараз будуть з’являтися", — розмірковує президент. Зокрема, він навів приклад, що Туреччина готова забезпечувати безпеку в Чорному морі — сама або у партнерстві з кимось. Також Зеленький пояснив, чому у гарантіях безпеки не братиме участь Китай.

"По-перше, Китай нам не допоміг зупинити цю війну від початку. По-друге, Китай допоміг росії, відкривши ринок дронів. Третє: тут питання навіть не про військовослужбовців, які там присутні. Мова йде про Будапештський меморандум. Китай був серед цих підписантів, вони не зробили нічого, коли був окупований Крим. Саме тому нам не потрібні гаранти, які не допомагають Україні, і не допомагали Україні в той момент, коли нам дійсно це було потрібно після 24 лютого. Саме тому нам потрібні гарантії безпеки лише від тих країн, які готові нам допомогти", — різко заявив глава держави на адресу Пекіна.

Зеленський визнав, що політика США — не брати Україну в НАТО. Водночас, Зеленський уточнив, що генсек НАТО Рютте вважає, що у росії немає права накладати вето на членство України в НАТО.