Обмін тілами між Ізраїлем і Хамас опинився під сумнівом: в чому причина

02 листопада 2025, 12:34
Обмін тілами між Ізраїлем і Хамас опинився під сумнівом: в чому причина
Фото: з вільного доступу
Після обміну тілами, що відбувся за посередництва Червоного Хреста, Ізраїль заявив, що три з переданих тіл не належать його загиблим громадянам.

В Ізраїлі заявили, що терористичне угруповання Хамас намагалося ввести владу в оману, передавши тіла трьох людей, які не належать ізраїльським заручникам, загиблим у полоні. Інцидент стався після обміну тілами між сторонами за посередництва Червоного Хреста.

Про це передає агенція Associated Press.  

Цієї п’ятниці, 31 жовтня,  Хамас передав Ізраїлю тіла двох загиблих заручників, а Ізраїль у свою чергу віддав бойовикам 30 тіл палестинців. Загалом обмін включав 17 тіл заручників на 225 тіл палестинців.

Офіс прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху повідомив 1 листопада, що щонайменше три з переданих тіл не належать заручникам. Хто саме ці люди, наразі невідомо.

Хамас заявив, що пропонував передати Ізраїлю зразки ДНК з неідентифікованих тіл, проте ізраїльська сторона наполягла на передачі самих решток для експертизи. Представники угруповання пояснили, що місцеве "міністерство охорони здоров’я" у Газі не має необхідного обладнання для точного визначення належності тіл.

"Ми передали тіла, щоб зупинити претензії Ізраїлю", - заявили у Хамас, підтверджуючи, що не мали можливості провести точну ідентифікацію.

 
ІзраїльХАМАСобмін

