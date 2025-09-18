Один із архітекторів кремлівської політики щодо України пішов у відставку

Його вважали одним із найближчих до путіна чиновників.

Заступник керівника адміністрації президента росії Дмітрій Козак, багаторічний соратник владіміра путіна та один із ключових розробників кремлівської політики щодо України, подав заяву про відставку.

Про це повідомляють The New York Times та Інститут вивчення війни (ISW).

Козак працював у кремлі з початку 2000-х, займав низку високих посад і з 2020 року відповідав за відносини з так званими "ДНР" і "ЛНР", а також координував переговори у "нормандському форматі". Його вважали одним із найближчих до путіна чиновників.

За даними NYT, Козак останнім часом втратив вплив у кремлі. Він пропонував план припинення бойових дій в Україні та виступав за внутрішні реформи в рф, зокрема посилення контролю над силовими структурами й створення незалежної судової системи. Ще до повномасштабного вторгнення Козак попереджав путіна про можливий сильний спротив української армії та суспільства.

Аналітики ISW нагадують, що 21 лютого 2022 року під час засідання Ради безпеки рф Козак був єдиним, хто виступив проти початку вторгнення. Він також намагався досягти угоди з Україною на початку війни, яка б передбачала відмову Києва від членства в НАТО, однак путін її відхилив, оскільки прагнув анексувати українські території.

Після цього вплив Козака поступово зменшувався, а ключові напрями його роботи, включно зі справами Молдови, були передані іншому заступнику голови адміністрації Сєргєю Кірієнку. 29 серпня путін підписав указ про ліквідацію департаментів, які курував Козак, що фактично стало сигналом його відставки.

Західні та російські джерела зазначають, що Козак у приватних розмовах радив негайно припинити бойові дії в Україні, розпочати переговори та зменшити вплив силових структур. Саме ці позиції могли стати причиною його витіснення з оточення путіна.

Аналітики ISW підкреслюють, що усунення Козака демонструє консолідацію кремлівських еліт навколо продовження війни та максималістських вимог путіна. Сам Козак розглядає можливість переходу у приватний сектор після завершення державної служби.