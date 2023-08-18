Один із можливих кандидатів у президенти США Десантіс хоче прибрати допомогу Україні із пріоритетів країни – FP

Натомість планує зосередитися на протистоянні з Китаєм.

Один із можливих кандидатів у президенти США від республіканців Рон Десантіс хоче прибрати допомогу Україні з пріоритетів Вашингтона.

Про це повідомило видання Foreign Policy із посиланням на джерела в оточенні політика.



За їхніми словами, Десантіс планує виступити з великою передвиборчою промовою щодо Китаю, щоб реанімувати свою президентську кампанію — останнім часом його рейтинги в Республіканській партії падають.

"Припускається, що це буде визначний твір про те, як все інше взаємопов'язане з політикою щодо Китаю. Це буде так: Ми знаходимося в дуже широкому, загальносоціальному контексті з Китаєм", — заявили в оточенні Десантіса.

Зазначається, що таким чином політик хоче зосередити зовнішню політику на протидії КНР та депріоритезувати військову допомогу Україні.