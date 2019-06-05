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Оголошувати підозри у справі Курченка буде нова група прокурорів, - Луценко

Групу Кулика розформовано
Нова група прокурорів і слідчих у кримінальному провадженні у справі Сергія Курченка після вивчення всіх томів матеріалів прийме рішення про повідомлення про підозру когось, якщо для цього будуть відповідні підстави.
Оголошувати підозри у справі Курченка буде нова група прокурорів, - Луценко Фото: tsn.ua

"Якщо ви хочете мою оцінку подій, які генерував прокурор Костянтин Кулик, то я оцінюю це винятково як політичні передвиборні заяви, які не мають нічого спільного з юридичною діяльністю", - сказав Луценко, інформує LB.ua.

Генпрокурор зазначив, що він неодноразово спілкувався з Куликом і говорив про свою позицію.

"Якщо є докази, достатні для повідомлення про підозру будь-якому громадянину України, і це в рамках підслідності Генпрокуратури, то це право і обов'язок органів прокуратури. А якщо таких доказів немає, то такі кроки я розцінюю як незаконні", - сказав він.

Луценко вважає, що Кулик порушив технологію повідомлення про підозру, за що буде відповідати в дисциплінарному порядку. Крім того, за його словами, необґрунтованою була суть підозри, оскільки старший групи прокурорів Євген Єнін "так і не отримав ніяких доказів злочинної діяльності низки фігурантів".

"Я провів кілька нарад з усією прокурорською групою, і жоден прокурор не підняв руку на пропозицію підписати замість Кулика папери, які ми взяли з Інтернету, тому що підозри в матеріалах справи не було", - розповів Луценко.

"Відповідно, я змушений був реорганізувати департамент і передати всі справи Головному слідчому управлінню Генпрокуратури і, відповідно, Департаменту процесуального нагляду Генпрокуратури. Зараз нова група прокурорів і слідчих вивчає всі 1200 томів, і в разі, якщо там є докази, повідомлять про підозру комусь або, ймовірно, і Борису Ложкіну, якщо для цього будуть докази, або не оголосить підозри, якщо немає доказів", - заявив генпрокурор.

28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.

Водночас, інформаційне агентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського повідомило, що прокурор у цій справі Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка.

У Генпрокуратурі заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства.

Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". Олігарх втік з України після Революції гідності.

Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців та журналістів, зокрема, щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.

Прокурор Кулик наразі є заступником начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури і колишнім прокурором сил АТО.

У жовтні 2016 року САП і НАБУ скерували до суду справу про незаконне збагачення Кулика.

В Адміністрації президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського.

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06 05 2019 17:36
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