Оголошувати підозри у справі Курченка буде нова група прокурорів, - Луценко

Нова група прокурорів і слідчих у кримінальному провадженні у справі Сергія Курченка після вивчення всіх томів матеріалів прийме рішення про повідомлення про підозру когось, якщо для цього будуть відповідні підстави.

"Якщо ви хочете мою оцінку подій, які генерував прокурор Костянтин Кулик, то я оцінюю це винятково як політичні передвиборні заяви, які не мають нічого спільного з юридичною діяльністю", - сказав Луценко, інформує LB.ua.

Генпрокурор зазначив, що він неодноразово спілкувався з Куликом і говорив про свою позицію.

"Якщо є докази, достатні для повідомлення про підозру будь-якому громадянину України, і це в рамках підслідності Генпрокуратури, то це право і обов'язок органів прокуратури. А якщо таких доказів немає, то такі кроки я розцінюю як незаконні", - сказав він.

Луценко вважає, що Кулик порушив технологію повідомлення про підозру, за що буде відповідати в дисциплінарному порядку. Крім того, за його словами, необґрунтованою була суть підозри, оскільки старший групи прокурорів Євген Єнін "так і не отримав ніяких доказів злочинної діяльності низки фігурантів".

"Я провів кілька нарад з усією прокурорською групою, і жоден прокурор не підняв руку на пропозицію підписати замість Кулика папери, які ми взяли з Інтернету, тому що підозри в матеріалах справи не було", - розповів Луценко.

"Відповідно, я змушений був реорганізувати департамент і передати всі справи Головному слідчому управлінню Генпрокуратури і, відповідно, Департаменту процесуального нагляду Генпрокуратури. Зараз нова група прокурорів і слідчих вивчає всі 1200 томів, і в разі, якщо там є докази, повідомлять про підозру комусь або, ймовірно, і Борису Ложкіну, якщо для цього будуть докази, або не оголосить підозри, якщо немає доказів", - заявив генпрокурор.

28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.

Водночас, інформаційне агентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського повідомило, що прокурор у цій справі Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка.

У Генпрокуратурі заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства.

Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". Олігарх втік з України після Революції гідності.

Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців та журналістів, зокрема, щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.

Прокурор Кулик наразі є заступником начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури і колишнім прокурором сил АТО.

У жовтні 2016 року САП і НАБУ скерували до суду справу про незаконне збагачення Кулика.

В Адміністрації президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського.