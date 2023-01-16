Оновлені дані: внаслідок російського ракетного удару по Дніпру загинуло 35 людей, серед них двоє дітей

9 людей врятовані, 75 - поранені, серед поранених 14 дітей

За оновленими даними з ОВА, внаслідок російського ракетного удару 14 січня по багатоквартирному будинку у Дніпрі загинули 35 людей, 75 поранені, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Рятувально-пошукова операція продовжується.

Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих.

На ранок 16 січня ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей.

39 людей врятовані, 75 - поранені. З-поміж поранених 14 дітей.

Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошук людей під завалами триває.