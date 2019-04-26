ООС: Бойовики на Донбасі вели вогонь із забороненого озброєння, двоє поранених
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські найманці дев'ять разів обстріляли позиції українських підрозділів. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил у Facebook.
Зокрема, з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти – біля населеного пункту Павлопіль та поблизу населеного пункту Піски, а також двічі з протитанкових ракетних комплексів в районі населених пунктів Опитне і Мар'їнка.
Повідомляється, що також поблизу населених пунктів Мар'їнка та Чермалик бойовики чотири рази вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а також з великокаліберних кулеметів поблизу населеного пункту Широкине.
За даними ООС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції ЗСУ були обстріляні чотири рази: з мінометів калібру 120 мм – в районі населеного пункту Луганське, з мінометів калібру 82 мм та озброєння бойових машин піхоти – в районі населеного пункту Кримське, з мінометів калібру 82 мм – в районі міста Світлодарськ.
Зазначається, що внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.
Наразі ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.
Нагадаємо, минулої доби збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, з них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм.
Під час переговорів в форматі Тристоронньої контактної групи Росія відмовилася підтримати ініціативу України про оголошення пасхального перемир'я з 19 квітня.
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