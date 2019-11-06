ООС: Бойовики п'ять разів відкривали вогонь на українські позиції, двоє бійців ЗСУ поранені
“Від початку доби ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС, інформують в "Укрінформ".
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, з них: двічі в районі населеного пункту Широкине, з напрямку Саханка – з автоматичного гранатомету та снайперської гвинтівки; Водяне, з напрямку населеного пункту Ужівка – зі стрілецької зброї; поблизу Пісків, зі сторони населеного пункту Веселе – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: в районі населеного пункту Південне, з напрямку шахти імені Гагаріне - з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
Нагадаємо, що військовим до першого вересня перерахують пільгову вислугу років за участь в ООС.
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