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ООС: Бойовики п'ять разів відкривали вогонь на українські позиції, двоє бійців ЗСУ поранені

Сьогодні, 11 червня, окупанти 5 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
У штабі повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів два українських військовослужбовця отримали поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.
ООС: Бойовики п Фото: Андрій Попіль

“Від початку доби ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС, інформують в "Укрінформ".

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, з них: двічі в районі населеного пункту Широкине, з напрямку Саханка – з автоматичного гранатомету та снайперської гвинтівки;  Водяне, з напрямку населеного пункту Ужівка – зі стрілецької зброї; поблизу Пісків, зі сторони населеного пункту Веселе – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: в районі населеного пункту Південне, з напрямку шахти імені Гагаріне - з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Нагадаємо, що військовим до першого вересня перерахують пільгову вислугу років за участь в ООС.

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11 06 2019 19:13
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