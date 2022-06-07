Оперативна інформація станом на 6 липня щодо російського вторгнення від Генштабу ЗСУ

Минулої доби, 5 липня, бомбардувальники та штурмовики Повітряних сил Збройних сил України знищили 2 польових склади боєприпасів окупантів, 2 взводних опорних пункти та понад 10 одиниць техніки.

Про це пише Генеральний штаб ЗСУ в оперативній інформації станом на ранок 6 липня.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника на території республіки білорусь не виявлено.

На Сіверському напрямку агресор обстрілював позиції наших військ в районах населених пунктів Залізний Міст, Шалигине та Есмань.

На Харківському напрямку ворог веде оборонні дії.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Наші захисники відбили ворожий штурм та відкинули окупантів назад в районі населеного пункту Долина. Противник веде штурмові дії поблизу Мазанівки, бої тривають.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сіверська та Григорівки. Українські воїни завдали ворогу значних втрат під час його спроби наступу в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Білогорівка та Григорівка. Окупанти відійшли.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції із артилерії різних калібрів поблизу Берестового, Білогорівки, Травневого, Шумів і Нью-Йорка. Завдав авіаудару в районі Вуглегірської ТЕС.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдавав авіаційних ударів неподалік Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку ворожа артилерія вела обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Миколаївка, Тополине, Кобзарці, Благодатне, Шевченкове, Лупареве.

У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримує в морі чотири носії високоточної зброї.

Дніпропетровщина. Вночі російські війська знову ударили по Криворізькому району.

Під приціл ворожої артилерії потрапила Широківська громада. Стріляли прямо по селу Шестірня. Пошкоджено кілька житлових будинків. Жертв немає. - голова ОВА Валентин Резніченко .