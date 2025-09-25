Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Орбан і Трамп обговорили Україну, мир і енергетичну безпеку регіону

25 вересня 2025, 12:34
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Будапешт продовжує просувати власне бачення миру в регіоні.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з колишнім президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорили війну в Україні, перспективи миру та питання енергопостачання регіону.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, якого цитує телеканал Hír TV.

За словами Сіярто, під час розмови Орбан і Трамп торкнулися широкого спектру тем — зокрема, ситуації на фронті в Україні, можливих мирних ініціатив, глобальних економічних процесів, наслідків запровадження мит у США та енергетичної безпеки Центральної Європи.

Крім того, угорський міністр повідомив про свої окремі переговори з головою МЗС рф Сергієм Лавровим. За його словами, обговорювали "ключові питання", пов’язані з війною в Україні, а також розвиток двосторонньої економічної та енергетичної співпраці.

Сіярто наголосив, що росія залишається "надійним партнером" у сфері енергопостачання для Угорщини. Він пояснив це географічними та інфраструктурними обставинами, які, за його словами, не дозволяють забезпечити країну енергоносіями без участі рф. 

"Це не політичне чи ідеологічне, а суто практичне питання", - заявив глава МЗС.

Угорщина, за словами Сіярто, продовжує виступати за якнайшвидше встановлення миру в регіоні:

"Уже три з половиною роки ми стикаємося з драматичними наслідками війни в Україні. Ми зацікавлені в якнайшвидшому її завершенні", - сказав міністр.

Раніше ми писали, що Угорщина кидає виклик Трампу, адже Будапешт відмовляється припиняти закупівлі нафти рф. 

 
Віктор ОрбанДональд Трамп

Більше публікацій

