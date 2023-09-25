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Орбан не бачить причин поспішати із схваленням заявки Швеції на вступ до НАТО – Reuters

25 вересня 2023, 20:19
Орбан не бачить причин поспішати із схваленням заявки Швеції на вступ до НАТО – Reuters
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Орбан вказав на затримку процесу ратифікації, яка застрягла у парламенті з липня 2022 року.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що його країна не поспішатиме з ратифікацією заявки Швеції на приєднання до НАТО.

Про це він сказав під час виступу в парламенті, повідомляє Reuters.

"Мені цікаво, чи є щось термінове, що змусило б нас ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО? Я не бачу таких обставин", – зазначив Орбан.

Швеція подала заявку на вступ в НАТО минулого року у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну, і більшість членів Альянсу швидко ратифікували її. Туреччина і Угорщина, однак, ще не схвалили заявку Швеції, і обидві країни заявили, що тісно координують свою позицію з цього питання.

За даними ЗМІ, Угорщина не схвалить вступ Швеції до НАТО цієї осені, оскільки вимагає переговорів щодо зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном або принаймні міністром закордонних справ Тобіасом Білльстрьомом.

За інформацією медіа,  Угорщина хоче використати цы переговори, аби заявити, що в країні немає проблем із правами людини чи демократією.

ШвеціяОрбанвійна в Україніросія окупанти

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