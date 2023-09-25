Орбан не бачить причин поспішати із схваленням заявки Швеції на вступ до НАТО – Reuters
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що його країна не поспішатиме з ратифікацією заявки Швеції на приєднання до НАТО.
Про це він сказав під час виступу в парламенті, повідомляє Reuters.
"Мені цікаво, чи є щось термінове, що змусило б нас ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО? Я не бачу таких обставин", – зазначив Орбан.
За даними ЗМІ, Угорщина не схвалить вступ Швеції до НАТО цієї осені, оскільки вимагає переговорів щодо зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном або принаймні міністром закордонних справ Тобіасом Білльстрьомом.
За інформацією медіа, Угорщина хоче використати цы переговори, аби заявити, що в країні немає проблем із правами людини чи демократією.