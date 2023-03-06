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Орбан побоюється, що поразка рф може поставити під загрозу його власний режим — CNN

06 березня 2023, 12:59
Орбан побоюється, що поразка рф може поставити під загрозу його власний режим — CNN
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує блокувати вступ до НАТО скандинавських країн, хоча публічно заявляє протилежне.

Орбан і далі шукає способи затримати ухвалення офіційного рішення про вступ до НАТО Швеції та Фінляндії.

Пище CNN

На такі дії угорського політика є кілька причин. Серед них і критика Угорщини з боку скандинавських країн. Віктор Орбан відповів на це в нещодавньому інтерв'ю, запитавши, як хтось може хотіти бути нашим союзником у військовій системі, коли вони безсоромно поширюють брехню про Угорщину?, йдеться в матеріалі. 

Орбан також вважається найбільш наближеним до путіна лідером ЄС. Член Європарламенту від Угорщини Каталін Чех описує блокування Орбаном заявок Швеції та Фінляндії як просто ще одну послугу володимиру путіну.

Орбан, якого звинувачують у дрейфі в бік автократичного лідерства, вклав понад 10 років, щоб скопіювати свою політику і побудувати путінську модель, і що будь-яка передбачувана перемога НАТО над Путіним ставить під загрозу весь його режим,– заявила Чех.

Останньою заявою Орбана було, що НАТО гарантує безпеку і є питанням національної стратегії Угорщини. Проте він не в захваті від усього, що відбувається в Альянсі. Але додав, що це застереження не стосується вступу до НАТО Швеції та Фінляндії.

Орбан, цілком можливо, хоче домогтися поступок від інших країн-членів ЄС, де Угорщину звинувачують у порушенні законів ЄС. 

Результатом йрнр дій стало припинення надання коштів ЄС Угорщині. Хоча НАТО та ЄС є окремими суб’єктами, вони мають багато спільного. Ймовірно, двостороння дипломатія побачить певні компроміси між Угорщиною та колегами з ЄС.

Незважаючи на заяви Орбана, є думка, що якщо Туреччина погодиться, то й Угорщина відмовиться від свого виступу проти приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.

ШвеціяНАТОФінляндіяОрбан

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