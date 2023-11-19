Орбан закликає "виправити помилку" з відкриттям переговорів про вступ України до ЄС

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього "не готова".

Про це пише угорське провладне видання Magyar Hirlap.

Промова Орбана була присвячена баченню Європейського Союзу, де, на його думку, в найближчі місяці будуть "серйозні політичні баталії".

Він також згадав обговорення змін до бюджету і "виправлення помилкової обіцянки Україні розпочати переговори" про вступ із ЄС, "оскільки Україна зараз перебуває на відстані світлових років від Європейського Союзу".

"Ми чинимо опір махінаціям брюссельських бюрократів, ми чинимо опір навалі мігрантів, ми чинимо опір гендерній пропаганді, ми чинимо опір ілюзіям війни, ми чинимо опір непідготовленому членству України в ЄС, ми чинимо опір "зеленим" ідеологіям, які все частіше демонструють ознаки комунізму і навіть якобінства", - заявляв угорський прем’єр.

За його словами, Угорщина повинна не виходити з Євросоюзу, а змінювати його, бо без "радикальних змін" ЄС, на думку Орбана, "просто розвалиться".

"Ми не хочемо, щоб Європа і Угорщина перетворилися на музей просто неба", - сказав Орбан.

Ми також писали, що Угорщина обіцяє накласти вето на перспективу ЄС України.

Крім цього, Угорщина знову заблокувала пакет допомоги Україні на €500 млн від ЄС.