Організатори Олімпійських ігор-2020 в Токіо представили роботів, які будуть допомагати глядачам
Роботів Human Support Robot від Toyota і Power Assist Suit від Panasonic продемонстрували в столиці Олімпіади-2020, повідомляє LB.ua.
Маленький білий робот з вбудованими рисами обличчя від Toyota допоможе на ОІ-2020 людям з обмеженими можливостями, що пересуваються на інвалідних візках, уточнює видання. Роботи можуть приносити їжу й інші товари, направляти глядачів на свої місця і надавати інформацію про події.
"Ми будемо допомагати людям на Олімпійських іграх і на стадіоні в зонах, доступних для інвалідних колясок. Робот може також нести сумки й інші предмети багажу для клієнтів", - повідомив представник Toyota Мінору Ямауті.
Panasonic також представила свою пропозицію - екзоскелет на батарейках, який допомагає підбирати важкі предмети. Костюм Power Assist дозволяє людям багаторазово піднімати і переносити предмети, не напружуючи спину.
Олімпійські літні ігри в Токіо пройдуть у 2020 році. Також, у Токіо оголосили імена талісманів Олімпійських і Паралімпійських ігор, які відбудуться у 2020 році.
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