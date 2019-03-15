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Організатори Олімпійських ігор-2020 в Токіо представили роботів, які будуть допомагати глядачам

На ОІ-2020 глядачам допомагатимуть роботи
Організатори Олімпійських і Паралімпійських ігор 2020 року в японському Токіо запустили свій амбітний проект, представивши двох роботів, які призначені для допомоги глядачам, співробітникам і спортсменам на ОІ-2020 року.
Організатори Олімпійських ігор-2020 в Токіо представили роботів, які будуть допомагати глядачам Фото:Twitter

Роботів Human Support Robot від Toyota і Power Assist Suit від Panasonic продемонстрували в столиці Олімпіади-2020, повідомляє LB.ua.

Маленький білий робот з вбудованими рисами обличчя від Toyota допоможе на ОІ-2020 людям з обмеженими можливостями, що пересуваються на інвалідних візках, уточнює видання. Роботи можуть приносити їжу й інші товари, направляти глядачів на свої місця і надавати інформацію про події.

"Ми будемо допомагати людям на Олімпійських іграх і на стадіоні в зонах, доступних для інвалідних колясок. Робот може також нести сумки й інші предмети багажу для клієнтів", - повідомив представник Toyota Мінору Ямауті.

Panasonic також представила свою пропозицію - екзоскелет на батарейках, який допомагає підбирати важкі предмети. Костюм Power Assist дозволяє людям багаторазово піднімати і переносити предмети, не напружуючи спину.

Олімпійські літні ігри в Токіо пройдуть у 2020 році. Також, у Токіо оголосили імена талісманів Олімпійських і Паралімпійських ігор, які відбудуться у 2020 році.

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15 03 2019 15:15
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