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ПОЛІТИКА

Останнє слово з питання початку переговорів має бути за Україною – президент Литви

28 грудня 2023, 14:11
Останнє слово з питання початку переговорів має бути за Україною – президент Литви
Фото: twitter.com/GitanasNauseda
Він впевнений, що у разі прориву фронту росіянами Україна не програє війну.

Війна в Україні стане позиційною та виснажливою. Вона може тривати, поки одна зі сторін не видихнеться.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа у коментарі Delfi.

"Зараз ми повернемося до status quo, вона (війна, - ред.) знову стане позиційною, виснажливою. Тоді підраховуватимуться втрати обох сторін і, нарешті, чекатимуть, доки одна з країн не досягне тієї точки, коли більше не зможе продовжувати війну", - сказав він.

При цьому Науседа вважає, що росія буде намагатися перехопити ініціативу, а Україна максимально протистояти цього. Хоча він впевнений, що у разі прориву фронту росіянами Україна не програє війну.

"росія, звісно, може мобілізувати ресурси, не враховуючи думку власного народу, як мобілізувати людей, так і направити все на військові цілі. Можливості інших держав більш обмежені, просто тому, що вони - демократичні суспільства. Все це ті фактори, але ще раз повторюю - не йдеться про поразку України, йдеться про сценарій війни, який невигідний для України", - наголосив президент Литви.

На думку Науседи, москва може демонструвати, що нібито готова до переговорів, хоча це лише "тактичні хитрощі".

Лідер Литви підкреслив, що лише Україна буде вирішувати, коли починати переговори з росією.

Варто зазначити, що країни Балтії - Литва, Латвія та Естонія - з перших днів повномасштабної війни підтримують Україну. Балтійські країни надали військові, фінансову та гуманітарну допомогу, а також прийняли десятки тисяч біженців з України.

Також литовські інструктори планують підготувати 3500 бійців Збройних сил України наступного року.

Литвавійна в Українінауседа

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