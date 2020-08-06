Пандемія коронавірусу серйозніше позначилася на доходах афроамериканців, ніж білих громадян у США

Опитування відбувалося в період з 20 до 26 травня

Щомісячне опитування потенційних виборців, проведене для FT і Peter G Peterson Foundation, також свідчить, що 25% афроамериканців були звільнені або відправлені в неоплачувану відпустку після початку "локдауну".

Падіння доходів у зв'язку з пандемією коронавірусу більш істотно торкнулося афроамериканських родин, ніж білого населення США, свідчать результати опитування Financial Times, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з опитуванням, про фінансові труднощі в зв'язку з пандемією повідомили 74% афроамериканців і 58% білих американців, які брали участь у дослідженні. Опитування також показало, що афроамериканці в більшій кількості позбулися роботи з початку спалаху коронавірусу.

Щомісячне опитування потенційних виборців, проведене для FT і Peter G Peterson Foundation, також свідчить, що 25% афроамериканців були звільнені або відправлені в неоплачувану відпустку після початку "локдауну". Аналогічні заходи торкнулися лише 19% білих респондентів.

Опитування також виявило більш песимістичні настрої серед респондентів-афроамериканців у зв'язку з ситуацією в охороні здоров'я і потенційним відновленням економіки. Так, 43% сказали, що ситуація з коронавірусом в їхньому регіоні збільшиться в наступному місяці. Аналогічної думки дотримуються 32% білих американців.

Опитування відбувалося в період з 20 до 26 травня, завершилося наступного дня після загибелі в Міннеаполісі з вини поліції афроамериканця Джорджа Флойда, яка спричинила масові протести.

Нагадаємо, що безробіття в США зросло у кожному з 50 штатів