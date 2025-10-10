ПАР розслідує появу своїх компонентів у російських дронах, що атакують Україну

Влада підозрює незаконне перепродання цивільного обладнання.

Південно-Африканська Республіка (ПАР) розпочала офіційне розслідування після того, як в уламках російських дронів, що застосовуються проти України, було виявлено електронні компоненти південноафриканського виробництва.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Мова йде про лазерний далекомір компанії Lightware Optoelectronics Ltd., який може використовуватися для визначення відстаней і запуску детонації.

За даними українських спецслужб, цей пристрій був знайдений у безпілотнику-камікадзе "Гарпія-A1", який застосовує росія у війні проти України.

Відповідно до законодавства ПАР, експорт будь-якої продукції, яку можна використати у військових цілях, до країн, що перебувають у стані війни, заборонений без спеціального дозволу Національного комітету з контролю за звичайними озброєннями (NCACC).

У Lightware заявили, що не постачали свої вироби до рф, і припустили, що обладнання потрапило туди через "недобросовісного покупця". За словами директорки компанії Надії Нільсен, продукція має виключно цивільне призначення і не підпадає під дію норм контролю за озброєннями.

У самому NCACC підтвердили, що компанія не зареєстрована як постачальник продукції подвійного призначення, однак пообіцяли провести інспекцію її діяльності на місці. Представник комітету Сіфо Машаба зазначив, що буде перевірено, чи відповідає фактична діяльність Lightware заявленій.

Компанія Lightware була заснована у 2011 році. Її лазерні сенсори використовуються в цивільних сферах — зокрема, для моніторингу шахт, транспортування руди та спостереження за дикими тваринами. Завод компанії розташований у Сентуріоні, в офісному парку разом з іншими невеликими підприємствами.

Це вже не перший скандал, пов’язаний із можливою підтримкою росії з боку ПАР. У 2023 році країна провела спільні навчання з російським флотом, а американський посол Рубен Брігеті звинуватив ПАР у постачанні зброї росії, хоча офіційне розслідування не підтвердило цих тверджень. Також раніше повідомлялося, що москва вербує молодих південноафриканок для роботи на своїх підприємствах із виробництва дронів.