Парламент Литви затвердив нового прем'єра та міністрів
25 вересня 2025, 18:11
Фото: news.mail.ru
Більшість міністрів змінилося, але міністерство закордонних справ все ще очолюватиме Кястутіс Будріс, а міноборони - Довіле Шакалене
Парламент Литви 25 вересня затвердив на посаді прем'єр-міністра країни Інгу Ругінене та схвалив програму нового уряду.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що 80 парламентарів проголосували "за", 40 були проти, ще двоє утрималися під час схвалення програми нового уряду.
Очікується, що прем'єр-міністр Інга Ругінене та призначені президентом Гітанасом Науседою міністри незабаром будуть приведені до присяги. Більшість міністрів змінилося, але міністерство закордонних справ все ще очолюватиме Кястутіс Будріс, а міноборони - Довіле Шакалене.
Новий уряд обіцяє зберегти великий обсяг інвестицій в оборону країни та збільшити оборонні витрати до 5% від ВВП країни. Також обіцяють зберегти більшість напрямків, за якими працював попередній кабінет міністрів, в тому числі допомогу Україні.
"Моя мета полягає в тому, щоб наприкінці мого терміну люди почувалися більш захищеними завдяки кращому захисту, а також завдяки кращому соціальному забезпеченню", - сказала Ругінене.
При цьому новий уряд Литви заявляє, що хоче пом'якшити політику щодо Китаю. В новому литовському кабміні хочуть виправити дипломатичні відносини з російським союзником.
Новосформований кабмін Литви вже зазнав критики через те, що в його складі є члени правопопулістської партії "Зоря Нямунаса". Лідер цієї партії перебуває під судом через антисемітизм, а також дозволяв собі образливі висловлювання у бік України.
Через це у вересні в Литві навіть спалахнули протести. Проте президент Науседа пообіцяв, що проконтролює, щоб керівник праворадикалів не зміг вплинути на політику уряду.