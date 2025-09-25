Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Парламент Литви затвердив нового прем'єра та міністрів

25 вересня 2025, 18:11
Парламент Литви затвердив нового прем'єра та міністрів
Фото: news.mail.ru
Більшість міністрів змінилося, але міністерство закордонних справ все ще очолюватиме Кястутіс Будріс, а міноборони - Довіле Шакалене
Парламент Литви 25 вересня затвердив на посаді прем'єр-міністра країни Інгу Ругінене та схвалив програму нового уряду.
 
Про це пише Reuters.
 
Зазначається, що 80 парламентарів проголосували "за", 40 були проти, ще двоє утрималися під час схвалення програми нового уряду.
 
Очікується, що прем'єр-міністр Інга Ругінене та призначені президентом Гітанасом Науседою міністри незабаром будуть приведені до присяги. Більшість міністрів змінилося, але міністерство закордонних справ все ще очолюватиме Кястутіс Будріс, а міноборони - Довіле Шакалене.
 
Новий уряд обіцяє зберегти великий обсяг інвестицій в оборону країни та збільшити оборонні витрати до 5% від ВВП країни. Також обіцяють зберегти більшість напрямків, за якими працював попередній кабінет міністрів, в тому числі допомогу Україні.
 
"Моя мета полягає в тому, щоб наприкінці мого терміну люди почувалися більш захищеними завдяки кращому захисту, а також завдяки кращому соціальному забезпеченню", - сказала Ругінене.
 
При цьому новий уряд Литви заявляє, що хоче пом'якшити політику щодо Китаю. В новому литовському кабміні хочуть виправити дипломатичні відносини з російським союзником.
 
Новосформований кабмін Литви вже зазнав критики через те, що в його складі є члени правопопулістської партії "Зоря Нямунаса". Лідер цієї партії перебуває під судом через антисемітизм, а також дозволяв собі образливі висловлювання у бік України.
 
Через це у вересні в Литві навіть спалахнули протести. Проте президент Науседа пообіцяв, що проконтролює, щоб керівник праворадикалів не зміг вплинути на політику уряду.

 

Литвавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Політика
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 11:59
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Політика
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 07:03
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Політика
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 08:30
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Політика
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 16:55
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Політика
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 12:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється