Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ПАРЄ ухвалила критичну резолюцію щодо Грузії

02 жовтня 2025, 20:45
ПАРЄ ухвалила критичну резолюцію щодо Грузії
Фото: Zaxid.net
У висновку резолюції ПАРЄ закликає грузинську владу негайно припинити "демонтаж демократії" і звільнити всіх політв'язнів.

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила критичну резолюцію про ситуацію в Грузії.

Про це повідомляє "Грузия Online".

За документ проголосували 68 членів Асамблеї, семеро виступили проти, двоє утрималися.

У Страсбурзі під час обговорення перебували представники грузинської опозиції, зокрема лідерка "Національного руху" Тіна Бокучава.

Резолюція під назвою "Підтримка демократії та верховенства закону в Грузії" фіксує серйозне погіршення демократичних процесів у країні та містить низку жорстких оцінок.

Асамблея, зокрема, висловлює глибоке занепокоєння тим, що грузинська влада систематично ігнорує її рекомендації та попередження про політичну кризу, які поділяє міжнародне співтовариство.

У документі йдеться про "швидку і глибоку деградацію демократії", аж до того, що саме її існування в Грузії поставлено під сумнів.

ПАРЄ засуджує ізоляціоністську політику Тбілісі, ворожі стосунки з європейськими структурами та необґрунтовані напади на представників міжнародної спільноти.

Особливу увагу приділено тиску на опозицію, незалежні ЗМІ та громадянське суспільство – зокрема, через репресивні закони, політично вмотивовані кримінальні справи та необґрунтовані арешти. Як приклад названо справи журналістки Мзії Амаглобелі та низки опозиційних лідерів.

У резолюції різко критикують так званий закон про "іноземних агентів", а також ухвалені у квітні 2025 року поправки до закону "Про гранти", які обмежують фінансування НУО міжнародними донорами без схвалення уряду. Ці заходи названо "руйнівними для громадянського суспільства в Грузії".

Асамблея різко виступає проти ініціативи грузинської влади фактично заборонити найбільшу опозиційну силу – "Єдиний національний рух" і пов'язані з ним партії. Такий крок, підкреслюється в документі, призведе до встановлення "однопартійної диктатури, несумісної з членством у Раді Європи".

У висновку резолюції ПАРЄ закликає грузинську владу негайно припинити "демонтаж демократії" і звільнити всіх політв'язнів.

Асамблея знову підтвердила готовність до відкритого діалогу з урядом і громадянським суспільством країни, але попередила, що подальше поглиблення кризи поставить під загрозу членство Грузії в Раді Європи.

ПАРЄГрузія

Останні матеріали

росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Ірина Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Ірина Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Політика
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 00:19
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Політика
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 15:59
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється