ПАРЄ ухвалила критичну резолюцію щодо Грузії

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила критичну резолюцію про ситуацію в Грузії.

Про це повідомляє "Грузия Online".

За документ проголосували 68 членів Асамблеї, семеро виступили проти, двоє утрималися.

У Страсбурзі під час обговорення перебували представники грузинської опозиції, зокрема лідерка "Національного руху" Тіна Бокучава.

Резолюція під назвою "Підтримка демократії та верховенства закону в Грузії" фіксує серйозне погіршення демократичних процесів у країні та містить низку жорстких оцінок.

Асамблея, зокрема, висловлює глибоке занепокоєння тим, що грузинська влада систематично ігнорує її рекомендації та попередження про політичну кризу, які поділяє міжнародне співтовариство.

У документі йдеться про "швидку і глибоку деградацію демократії", аж до того, що саме її існування в Грузії поставлено під сумнів.

ПАРЄ засуджує ізоляціоністську політику Тбілісі, ворожі стосунки з європейськими структурами та необґрунтовані напади на представників міжнародної спільноти.

Особливу увагу приділено тиску на опозицію, незалежні ЗМІ та громадянське суспільство – зокрема, через репресивні закони, політично вмотивовані кримінальні справи та необґрунтовані арешти. Як приклад названо справи журналістки Мзії Амаглобелі та низки опозиційних лідерів.

У резолюції різко критикують так званий закон про "іноземних агентів", а також ухвалені у квітні 2025 року поправки до закону "Про гранти", які обмежують фінансування НУО міжнародними донорами без схвалення уряду. Ці заходи названо "руйнівними для громадянського суспільства в Грузії".

Асамблея різко виступає проти ініціативи грузинської влади фактично заборонити найбільшу опозиційну силу – "Єдиний національний рух" і пов'язані з ним партії. Такий крок, підкреслюється в документі, призведе до встановлення "однопартійної диктатури, несумісної з членством у Раді Європи".

У висновку резолюції ПАРЄ закликає грузинську владу негайно припинити "демонтаж демократії" і звільнити всіх політв'язнів.

Асамблея знову підтвердила готовність до відкритого діалогу з урядом і громадянським суспільством країни, але попередила, що подальше поглиблення кризи поставить під загрозу членство Грузії в Раді Європи.