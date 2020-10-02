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Пасажирський Boeing, що летів з Нью-Йорка до Лондона, побив рекорд завдяки урагану

Швидкість літака щодо землі досягла 1327 кілометрів на годину
Літак Boeing 747 авіакомпанії British Airways, що виконував рейс із Нью-Йорка до Лондона, здійснив переліт за рекордні для цього маршруту 4 години 56 хвилин завдяки сильному попутному вітру.
Пасажирський Boeing, що летів з Нью-Йорка до Лондона, побив рекорд завдяки урагану Фото: AFP

Швидше між цими містами пасажирів перевозив тільки надзвуковий Concorde, швидкість якого досягала 2300 кілометрів на годину, передає RFI,зазначає LB.ua.

Як випливає з даних сайту Flightradar24, швидкість літака відносно землі досягла 1327 кілометрів на годину, що дозволило рейсу заощадити 1 годину 20 хвилин і приземлитися в лондонському аеропорту Хітроу раніше призначеного. 

При цьому справжня швидкість літака відносно повітря не перевищила швидкість звуку (на висоті 11 кілометрів вона становить близько 1050 кілометрів на годину), яка є критичною для пасажирських лайнерів.

Подолати менш ніж за п'ять години 5 500 кілометрів, які розділяють Лондон і Нью-Йорк, пілотам вдалося завдяки потужному урагану, який обрушився на Великобританію.

Однак пасажирам, що летять в зворотному напрямку, не пощастило. Їх політ розтягнувся до 7,5 години. Варто зазначити, що сотні рейсів над Атлантикою були скасовані.

Попередній рекорд на цьому маршруті належав літаку компанії Norwegian Air, який здійснив переліт між Лондоном і Нью-Йорком за 5 годин 13 хвилин 2018 року. Швидше літали тільки надзвукові лайнери Concorde, виведені з експлуатації 2003 року. Ураган "Кіара" вже встиг обрушитися на західне узбережжя Європи. З'явилися перші повідомлення про завдані збитки у Франції і Німеччині, де скасовані авіарейси й потяги.   

Нагадаємо, що компанія Boeing відклала перший політ нового далекомагістрального літака 777X. Політ був запланований на четвер, 23 січня.

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10 02 2020 12:40
ТЕГИ: літак, Boeing
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