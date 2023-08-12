Пекін не збирається скорочувати зв'язки з росією, незважаючи на присутність в Джидді – CNN

Пекін так і не став згортати зв'язки з агресором.

Китай не згортає зв'язки з росією, незважаючи на присутність під час переговорів по Україні в Джидді і наполягає на "неупередженості" Пекіна в конфлікті.

Про це повідомляє CNN.

Пекін так і не став згортати зв'язки з агресором.

"Її головний дипломат Ван І зателефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову наступного дня після завершення переговорів у Джидді, знову заявивши про "неупередженість" Пекіна в конфлікті", - йдеться в матеріалі.

Європейські дипломати, з якими поспілкувалося видання, вважають, що головною метою появи представників КНР в Саудівській Аравії було "стримування" Європи від більш тісного союзу з американцями.

"Основна мета Китаю - зберегти невизначеність в позиції Європи, щоб вони не зайшли так далеко, як хотілося б США. Підтримка економічних зв'язків з Китаєм ускладнює "яструбам" відтягування Європи від Китаю. Ми підозрюємо, що Джидда - це реакція на те, що росія зблизила Європу з США. Китай тому відчуває, що йому потрібно відновити взаємодію з Україною", - заявило виданню джерело в європейських військових колах.

5-6 серпня 2023 року в Джидді, Саудівська Аравія, пройшли перемовини стосовно припинення війни в Україні. В них взяли участь представники понад 40 країн, у тому числі Китаю, США та держав Європи. Представники рф не були допущені до участі в переговорах.

ЗМІ також писали про те, що саміт в Джидді показав посилення розбіжностей між Китаєм і рф по Україні.