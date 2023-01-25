Пентагон наростить виробництво снарядів для України – ЗМІ

Міністерство оборони США планує протягом двох років збільшити виробництво артилерійських боєприпасів на 500%, щомісяця випускаючи 90 тисяч снарядів.

Про це пише NYT із посиланням на чиновника американської армії.

"Пентагон намагається збільшити виробництво артилерійських снарядів, підштовхнувши виробництво звичайних боєприпасів до рівня, якого не було з часів Корейської війни, оскільки він інвестує мільярди доларів, щоб компенсувати дефіцит, спричинений війною в Україні, та створювати запаси для майбутніх конфліктів", – йдеться у повідомленні. .

Пояснюється, що ці зусилля включатимуть розширення заводів та залучення нових виробників.

"Такі кроки є частиною найагресивнішої за останні 40 років модернізації оборонно-промислової бази США", – підкреслює джерело.

Видання зазначає, що "у той час, як Пентагон зосередився на веденні війни за допомогою невеликої кількості дорогої високоточної зброї, Україна значною мірою покладається на гаубиці, які стріляють некерованими снарядами".

Наголошується, що до вторгнення рф в Україну армія Сполучених Штатів виробляла 14,4 тисяч некерованих снарядів на місяць, але потреба у постачанні ЗСУ спонукала керівництво Пентагону потроїти виробництво у вересні, а потім ще раз подвоїти його у січні, щоб у результаті виробляти 90 тисяч чи більше снарядів на місяць.

"Рішення армії розширити виробництво артилерійських боєприпасів є яскравим свідченням, що США планують підтримувати Україну незалежно від того, як довго триватиме війна", – йдеться у матеріалі NYT.

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