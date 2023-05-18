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Пентагон не проти надання Україні винищувачів F-16 іншими країнами

18 травня 2023, 10:32
Пентагон не проти надання Україні винищувачів F-16 іншими країнами
Фото: commons.wikimedia.org
В адміністрації президента США Джо Байдена багато разів відкидали можливість відправки винищувачів F-16 Україні.

Проте в Білий Дім не виступає проти їхнього передання Києву іншими країнами.

Про це повідомляє Politico.

"Я не думаю, що ми проти", - повідомив високопоставлений чиновник американської Міноборони щодо можливого відправлення винищувачів Києву іншими країнами, пише видання.  Проте такого рішення ще не ухвалено, додав він.

Тиск на Білий дім у зв'язку з можливою передачею Україні винищувачів посилився після того, як Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на закупівлю F-16 для України, пише видання. 

В Лондоні заявили, що незабаром почнуть навчати українських пілотів літати на сучасних винищувачах. Пізніше британський приклад наслідувала Бельгія.

Британія оголосила про створення коаліції країн, які почнуть працювати над надсиланням літаків в Україну, після зустрічі британського прем'єр-міністра Ріші Сунака і глави уряду Нідерландів Марка Рютте.

Politico також додає, що Нідерланди є однією з невеликої групи союзників по НАТО, які переходять з F-16 на F-35, що дасть змогу вивільнити десятки винищувачів у найближчі роки.

Країни, які придбали F-16 або будь-яку іншу систему озброєння у США, повинні спочатку отримати схвалення Вашингтона, перш ніж передавати їх третій країні.

Пентагон заявляє, що не вважають F-16 предметом першої необхідності для Києва.

3-ма головними пріоритетами України є протиповітряна оборона, артилерія і механізована та броньована техніка, заявив виданню представник міністерства оборони.

Разом з тим американські законодавці виступають за відправку винищувачів.

Очікується, що проблему F-16 обговорюватимуть на зустрічі G-7 в Японії цього тижня. Крім того, ця тема буде на порядку денному щорічного саміту лідерів НАТО в Литві в липні.

Politico зазначає, що наразі, схоже, жоден європейський уряд не звертався з офіційним запитом до США щодо відправлення винищувачів в Україну. Politico припускає, що країни, ймовірно, порушать ці питання на майбутньому саміті Північноатлантичного альянсу, у якому мають намір узяти участь голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі, глава Пентагону Ллойд Остін, американський президент Джо Байден і держсекретар Ентоні Блінкен.

ПентагонF-16

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