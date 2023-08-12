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ТЕХНОЛОГІЇ

Пентагон планує провезти дослідження про рівень небезпеки штучного інтелекту

12 серпня 2023, 18:26
Пентагон планує провезти дослідження про рівень небезпеки штучного інтелекту
Фото: google.com
Про впровадження його в роботу поки не йдеться.

Пентагон створив робочу групу для дослідження генеративного штучного інтелекту. Вона отримала назву Task Force Lima. 

Про це повідомило мілітарне видання Defense One.

Основним завданням групи стане визначення рівня безпеки під час використання у Держдепі генеративного штучного інтелекту. Фахівці мають виявити ситуації, в яких використання стає небезпечним.

Також група буде досліджувати, як інші країни можуть використовувати цей тип ШІ, щоб завдати шкоди Сполученим Штатам.

"З’явиться ціла низка варіантів використання, які стануть новими векторами атак не лише для міністерства оборони, але й для корпорацій. І нам доведеться старанно з’ясувати, як їх вирішити", – сказав керівник групи Крейг Мартелл.

Генеративний штучний інтелект – це один з видів штучного інтелекту, що відрізняється здатністю генерувати аудіо, текст та зображення на основі наданих йому матеріалів. Однак Міністерство оборони Сполучених Штатів поки не поспішає впроваджувати ШІ для полегшення своєї роботи.

Йому доведеться працювати з гігантськими обсягами даних, з якими сучасні ШІ можуть не впоратись, і можуть видавати неправдиві дані.

Нагадаємо, в Україні доступний чатбот Bard від Google на основі штучного інтелекту.

Пентагонштучний інтелект

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