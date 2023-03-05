Пентагон вважає гігантські вантажні крани можливим китайським інструментом шпигунства – The Wall Street Journal

Такі крани працюють у морських портах по всій країні.

США стурбовані тим, що вантажні крани китайського виробництва можуть стати для Китаю можливим інструментом шпигунства, що ховається на очах у всіх.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, такі крани працюють у морських портах по всій країні, зокрема в тих, якими користуються військові.

Деякі співробітники служб національної безпеки і Пентагону порівнюють крани для спуску суден на берег, виготовлені китайським виробником ZPMC, із троянським конем.

"Не дивлячись на порівняно хорошу якість виготовлення і невисоку вартість, вони містять складні датчики, які можуть реєструвати і відстежувати походження і місце призначення контейнерів, що викликає побоювання, що Китай може перехопити інформацію про матеріальні засоби, які доставляють до країни або з країни для підтримки військових операцій США в усьому світі", - ідеться в матеріалі.

Раніше повідомлялось, що адміністрація Байдена готує нову програму, яка може заборонити американські інвестиції в певні сектори Китаю, що є новим кроком для захисту американських технологічних переваг під час зростаючої конкуренції між двома найбільшими економіками світу.