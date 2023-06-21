Пентагон замовив ракети AMRAAM на $1,1 млрд, зокрема і для України

Міністерство оборони США уклало угоду з компанією Raytheon Missiles and Defense щодо замовлення ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності на $1,1 млрд.

Про це йдеться у прес-релізі Пентагона.

Замовлення має бути виконано до 31 січня 2027 року.

Контракт передбачає незасекречені закордонні військові поставки до України, Бахрейну, Бельгії, Болгарії, Канади, Фінляндії, Угорщини, Італії, Японії, Нідерландів, Норвегії, Катару, Саудівської Аравії, Сінгапуру, Південної Кореї, Іспанії, Швейцарії і Великої Британії. На всіхних припадає 39% від вартості контракту.

"Цей контракт передбачає виробництво ракет AMRAAM, телеметричної системи AMRAAM, початкових і польових запасних частин", - розказали в Пентагоні.