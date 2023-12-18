Перед новими викликами: Українські рішення щодо мобілізації – The Economist

росія зазнає тяжких втрат на фронті, але її мобілізаційні ресурси в рази вищі, ніж українські.

Україна має проблеми з набором нових військовослужбовців до Збройних сил.

Про це йдеться у статті The Economist.

На думку видання, у довгостроковій перспективі росія має перевагу, оскільки у неї приблизно в чотири рази більше потенційних солдатів. Тож українську владу попереду чекають важкі рішення щодо мобілізації.

Як пише видання, через проблеми із набором до лав ЗСУ що військові начальники щосили намагаються заповнити місця в армії охочими: деякі з них вдаються до рейдів у спортзалах і торгових центрах. Як зазначає The Economist, мало хто з тих, хто опинився у війську таким чином, стає хорошим солдатом.

"Ми бачимо 45−47-річних. Вони видихаються ще до того, як добираються до лінії фронту", — цитує видання одного зі старших офіцерів.

Однак у The Economist наголошують, що є кілька прикладів успішних кампаній з набору добровольців. Одна з них 3-тя штурмова бригада. У виданні відзначають рекламну кампанію бригади.

"Але не менш важливою є репутація бригади, яка славиться компетентним командуванням, гарним оснащенням і низьким рівнем відтоку особового складу. Новобранці, як правило, проходять кількамісячну підготовку, на відміну від стандартного місячного курсу", — йдеться у матеріалі.

За словами прессекретарки бригади Христини Бондаренко, бажаючих стати до лав 3-ї штурмової бригади вистачає.

"Ніхто не каже, що в Авдіївці мільйони людей чекають, щоб воювати. Але є люди, з якими можна працювати", — цитує видання Христину Бондаренко.

Як зазначає The Economist, критики вказують, що влада лише "імітує мобілізацію". За словами полковника у відставці Віктора Кевлюка, Україна ризикує потрапити в пастку, оскільки рф може посилити мобілізацію після проведення президентських виборів наступного року.

"Протягом усієї війни Володимир Зеленський чинив опір максималістським закликам військового керівництва, на превеликий жаль для них. Наприклад, його вищий генералітет наполягав на зниженні віку, з якого можуть бути мобілізовані нерезервісти, який наразі становить 27 років. Інші запропонували суворіше виконувати мобілізаційні закони", — йдеться у статті.

Як пише The Economist, президент частково відступив з політичних міркувань, через те, що він начебто не хоче роздратовувати населення.

"Зеленський хоче вчинити правильно по відношенню до українців. Він не хоче бути диктатором", — цитує видання високопоставлене джерело в уряді.

У виданні прогнозують, що попереду у влади — важкі рішення. Так, деякі українські чиновники виступають за більш консенсусний підхід.

"Один високопосадовець прогнозує медіа-кампанії, які пропагують національну жертовність і попереджають, що росія продовжує становити екзистенційну загрозу", — пише The Economist.