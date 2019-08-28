Петиція за збереження Уляни Супрун на посаді міністра охорони здоров'я набрала більш ніж 25 тис. голосів
Петицію зареєстрували 5 червня, її автор Дмитро Ткач. На цей момент петиція набрала більш ніж 25 200 голосів. До кінця петиції залишилося ще вісім днів, повідмляє сайт президента України, на якому була зареєстрована петиція.
"За останні роки почалася безпрецедентна трансформація системи охорони здоров'я. Треба дозволити команді на чолі з Уляною Супрун продовжити трансформацію системи охорони здоров'я за затвердженими планами до моменту відчуття незворотності процесів", - ідеться в тексті петиції.
Нагадаємо, що виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун готова далі очолювати своє міністерство, якщо в новому уряді буде можливість продовжувати реформу системи охорони здоров'я.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн