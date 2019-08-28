Петиція за збереження Уляни Супрун на посаді міністра охорони здоров'я набрала більш ніж 25 тис. голосів

До кінця петиції залишилося ще вісім днів

Петиція про збереження Уляни Супрун на посаді голови Міністерства охорони здоров'я набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Петицію зареєстрували 5 червня, її автор Дмитро Ткач. На цей момент петиція набрала більш ніж 25 200 голосів. До кінця петиції залишилося ще вісім днів, повідмляє сайт президента України, на якому була зареєстрована петиція.

"За останні роки почалася безпрецедентна трансформація системи охорони здоров'я. Треба дозволити команді на чолі з Уляною Супрун продовжити трансформацію системи охорони здоров'я за затвердженими планами до моменту відчуття незворотності процесів", - ідеться в тексті петиції.

Нагадаємо, що виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун готова далі очолювати своє міністерство, якщо в новому уряді буде можливість продовжувати реформу системи охорони здоров'я.