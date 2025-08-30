Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Пхеньян визнав втрати на війні проти України

30 серпня 2025, 10:20
Пхеньян визнав втрати на війні проти України
Фото: з відкритих джерел
Кім Чен Ин пообіцяв підтримку сім’ям загиблих військових

Північна Корея публічно визнала втрати серед своїх військових, яких відправила воювати на боці росії проти України. Диктатор КНДР Кім Чен Ин зустрівся з родинами загиблих солдатів, висловив "нестерпний біль" та пообіцяв державну підтримку дітям полеглих.

Про це повідомляє rfi.

За даними видання, у боях в Україні загинули щонайменше 600 північнокорейських військових, ще тисячі отримали поранення. Південнокорейська та західна розвідка оцінює, що у 2024 році КНДР відправила до росії понад 10 тис. солдатів, здебільшого у Курську область, а також постачала артилерійські боєприпаси.
 
Як повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), диктатор Кім Чен Ин у промові перед сім’ями заявив, що відчуває "нестерпний біль" через загибель своїх солдатів.
 
"Я організував цю зустріч, оскільки хотів зустрітися з сім'ями загиблих героїв, втішити їх і хоч трохи полегшити їхнє горе та страждання", – сказав він.
 
Північнокорейський диктатор пообіцяв збудувати у Пхеньяні пам’ятник загиблим та нову вулицю для їхніх сімей. Окрім цього, він пообіцяв гарантувати повну державну підтримку дітям полеглих, заявивши:
 
"Моє серце розривається, коли бачу цих дітей. Я, наша держава і наша армія візьмемо на себе повну відповідальність за них і виховаємо їх гідним чином, як стійких і мужніх бійців, подібних до їхніх батьків".
КНДРвійна в Україніросія окупанти

