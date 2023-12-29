Під час масованого удару росії по Україні в Польщу зайшла невідома повітряна ціль

З моменту перетину кордону до зникнення сигналу вона спостерігалася радарами системи ППО.

Під час масованого ракетного удару Росії по Україні вранці 29 грудня невідомий повітряний об'єкт зайшов у Польщу.

Про це повідомила пресслужба польських Збройних сил.

Зазначається, що об'єкт увійшов у повітряний простір з боку кордону з Україною і з моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО .

"Уранці непізнаний повітряний об'єкт увійшов у повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною і з моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО країни. Відповідно до чинного порядку Оперативний командувач Збройних сил мобілізував наявні в його розпорядженні сили і засоби", - йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах кажуть, що інцидент із літаючим об'єктом має стати ще одним сигналом для партнерів про те, що Україні потрібно більше засобів ППО, аби захищати і себе і Європу.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

"Як бачите, величезні атаки, багато всього летить у повітрі, і такі випадки трапляються уже не вперше. Залітають навіть на територію Румунії, ракети і ударні БПЛА падають і уламки і т.д. Так само це відбувалось і на території Польщі минулого року. Тож це не є чимось новим. В результаті таких масованих атак таке може траплятися. Ворог атакує наші прикордонні території зокрема й на заході. Це й Львівська область і Франківська. Це ще один знак і сигнал для наших партнерів, щоб посилити Україну необхідною кількістю засобів, щоби ми стали щитом між агресором і Європою, захистили і себе, і їх", - сказав він.