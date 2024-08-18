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Під час вторгнення України російські призовники масово здаються в полон – NYT

18 серпня 2024, 12:54
Під час вторгнення України російські призовники масово здаються в полон – NYT
Фото: ua.korrespondent.net
Більше 300 з них були помічені лише в одній з українських в'язниць.

Тотальна здача в полоні забезпечить країну вкрай необхідним "обмінним фондом" для майбутніх обмінів військовополоненими.

Про це пише американська газета The New York Times, посилаючись на на слова начальника в'язниці, який попросив не називати його імені з міркувань безпеки. 

Журналісти пишуть, що названі цифри неможливо перевірити. Полонених відправляють на захід, подалі від бойових дій.

На момент візиту журналістів, у в'язниці перебував 71 військовополонений, які перебувають у підвальних камерах, так їх захищають від можливих авіаударів.

В деяких полонених росіян були осколкові чи вогнепальні поранення.

В'язні розповіли, що їх розташували в складі взводів по 30 осіб, у бетонних або земляних укріпленнях, на відстані близько 1,5 км один від одного вздовж кордону. Там вони зіткнулися з раптовим, лютим нападом і швидко здалися. 

21-річний військовополонений Ігор, якого призвали в грудні, розказав, що удари української артилерії посилилися за кілька днів до вторгнення. 

"Ми доповідали командирам, але вони не реагували. Вони сказали: "Ну, ми нічого не можемо з цим зробити"- додав він. 

В день наступу під артилерійським обстрілом він спробував притулитися до укріплення, проте воно загорілося.

Росіянин розповів, що він та інші військові побігли до найближчого лісу і з його групи з 12 осіб, які намагалися втекти в безпечне місце, вижили лише п'ятеро. 

Рядовий 20-річний Сергій з Татарстану розповів, що командир його взводу повів 28 солдатів зі своєї позиції в хаотичний відступ і вони сховалися в сільському будинку, проте українські солдати знайшли їх, всі здалися.

Командир взводу, за його словами, крикнув у вікно: 

"Тут призовники. Ми хочемо здатися в полон".

Видання пише, що український наступ зупинився далеко від кордону, зіткнувшись з краще підготовленими російськими військами. Проте призовників у Курській області українські військові все ще ловлять.

Днями ми писали, що до 2000 росіян здались в полон ЗСУ.

 

полонвійна в УкраїніКурська область

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