Під москвою підірвано ключовий нафтопродуктопровід Кольцевой (відео)

01 листопада 2025, 13:02
image: afp
російські захисні системи не змогли запобігти вибуху, що завдало серйозного удару по військових і економічних ресурсах рф.

У Московській області рф виведено з ладу стратегічний нафтопродуктопровід Кольцевой, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) у суботу, 1 листопада. Інцидент стався 31 жовтня в Рамєнському районі, де успішно підірвано всі три нитки магістралі, якими росія транспортувала бензин, дизельне та авіаційне паливо.

За даними ГУР, російським силовикам не допомогли ні антидронова сітка, ні воєнізована охорона об’єкта. Виведення з ладу Кольцевого трубопроводу стало серйозним ударом по військових спроможностях рф, а також по її економіці, особливо у Московському регіоні.

На місці події наразі працюють російські спецслужби та ремонтні бригади. Довжина магістрального нафтопродуктопроводу становить близько 400 км, а паливо для транспортування надходило з Рязанського, Нижньогородського та Московського нафтопереробних заводів. Щорічно трубопровід здатен перекачувати до 3 млн тонн авіаційного пального, до 2,8 млн тонн дизпалива та до 1,6 млн тонн бензину.

Зранку, 1 листопада, ми також писали, що блекаут стався у Підмосков’ї

 

 

