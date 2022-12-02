Під санкції РНБО потрапили намісник Лаври Павло, Новинський та інші церковники УПЦ МП
Про це повідомляє УП, посилаючись на джерела.
РНБО ввела санкції проти Новинського, намісника Лаври митрополита Павла (Лебедя) і ще близько десятка священнослужителів УПЦ МП, переважно із окупованих росією територій.
2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в рф.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону московського патріархату в Україні.