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Під санкції РНБО потрапили намісник Лаври Павло, Новинський та інші церковники УПЦ МП

02 грудня 2022, 15:54
Під санкції РНБО потрапили намісник Лаври Павло, Новинський та інші церковники УПЦ МП
Джерело: radiosvoboda.
РНБО запровадила санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та колишнього депутата Вадима Новинського.

Про це повідомляє УП, посилаючись на джерела.

РНБО ввела санкції проти Новинського, намісника Лаври митрополита Павла (Лебедя) і ще близько десятка священнослужителів УПЦ МП, переважно із окупованих росією територій.

2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в рф.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону московського патріархату в Україні.

РНБОсанкціїУПЦ МПЗАБОРОНА

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