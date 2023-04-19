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Підрозділ Пентагону, з якого стався "витік" документів, не займатиметься розвідкою – Reuters

19 квітня 2023, 10:20
Підрозділ Пентагону, з якого стався
джерело glavcom
102-е розвідувальне відділення ВПС США, до якого належав ймовірний витік секретної інформації, отримало наказ припинити свою розвідувальну місію.

Генеральний інспектор військово-повітряних сил США проводить перевірку 102-го розвідувального відділення, до якого належав ймовірний витік секретної інформації. 

Про це повідомляє Reuters.

У заяві йдеться, що впродовж наступних 30 днів усім підрозділам доведеться провести зустріч з метою забезпечення безпеки.

"102 розвідувальне крило зараз не працює над виконанням дорученої розвідувальної місії. Генеральний інспектор ВПС розслідуватиме дотримання підрозділом політики, процедур і стандартів, пов'язаних з оприлюдненням інформації про національну безпеку", - зазначила речник ВПС США Енн Стефанек.

Витік документів із Пентагону є найсерйознішим порушенням безпеки США з того часу, як понад 700 тисяч документів, відео та дипломатичних телеграм з'явилися на веб-сайті WikiLeaks у 2010 році.

 

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