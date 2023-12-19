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Підсанкційний російський банкір продав £15 млн акцій криптокомпанії ексканцлера Британії – The Guardian

19 грудня 2023, 10:53
Підсанкційний російський банкір продав £15 млн акцій криптокомпанії ексканцлера Британії – The Guardian
Фото: theprisma.co.uk
Фінансова операція могла привернути “пильну увагу з боку санкційних органів США”.

Підсанкційний російський банкір Михайло Клюкін продав понад 15 мільйонів фунтів стерлінгів акцій криптовалютної фірми, яку очолює колишній канцлер скарбниці Великої Британії (міністр фінансів) Філіп Хаммонд.

Про це пише The Guardian.

Відомо, що керівництво лондонської компанії Copper Technologies занепокоїлося, коли Клюкін, який володів понад 2% компанії, потрапив до списку санкцій Білого дому в березні 2022 року через його роль у наглядовій раді російського кредитора Совкомбанку. Guardian зазначає, що Copper, яка має дочірню компанію в Нью-Йорку, могла допомогти організувати угоду, спрямовану на виключення Клюкіна з реєстру акціонерів.

Трансакція викликає нові питання щодо використання криптовалюти та прозорості навколо часто непрозорих методів оплати. Криптовалюта стає предметом все більшої уваги з боку західних урядів, які намагаються застосувати санкції проти Москви. Copper створює та керує цифровими системами для компаній, які прагнуть інвестувати, торгувати або використовувати криптовалюту.

Компанія повідомила Guardian, що вона завжди дотримувалася чинного законодавства про санкції на основі зовнішніх юридичних порад.

Схоже, що Copper фактично виступив посередником між Клюкіним і компанією, яка була готова купити акції російського банкіра. Вважається, що криптокомпанія отримала від покупця понад 15 мільйонів фунтів стерлінгів за акції. Потім Copper конвертував фунт стерлінгів у криптовалюту та передав ці цифрові активи 46-річному Клюкіну.

Продаж акцій, ймовірно, був спрямований на те, щоб уникнути порушення санкцій США, які забороняють використання доларів або участь американських громадян у фінансових операціях з особами, які потрапили під санкції. США не мають юрисдикції щодо використання валют інших країн або щодо того, з ким іноземні громадяни ведуть бізнес.

Однак експерти з правових питань заявили, що Copper могла стати мішенню для “вторинних” санкцій, якби влада США знала, що вона бере участь в угоді, яка приносить користь росіянам, які підпадають під обмеження. Вторинні санкції можуть бути застосовані Вашингтоном проти компаній або осіб, які не підпадають під юрисдикцію США, якщо буде вважатися, що вони підривають санкції США. На практиці це може мати такі наслідки, як виключення компанії з фінансової системи Сполучених Штатів.

Також вони додали, що використання криптовалюти для переказу коштів Клюкіну також могло бути обтяжуючим фактором.

Британіявійна в Україніолігархи рфросія окупанти

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