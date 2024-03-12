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ПОЛІТИКА

Підтримка заборони TikTok серед республіканців залишається високою, незважаючи на позицію Трампа ‒ AP

12 березня 2024, 08:56
Підтримка заборони TikTok серед республіканців залишається високою, незважаючи на позицію Трампа ‒ AP
Фото: з вільних джерел
Посадовці говорять, що застосунок загрожує нацбезпеці.

Республіканці в Палаті представників просувають законопроект, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance продати застосунок TikTok, інакше його заблокують у США. Водночас колишній президент Дональд Трамп виступає проти цього кроку.

Законодавці заявляють, що застосунок збирає конфіденційні дані, які може використати Китай.

Про це пише Associated Press.

Голосування за законопроект у середу означатиме незвичний розрив з колишнім президентом з боку республіканців у Палаті представників, але спікер Майк Джонсон та інші вже рішуче виступили на підтримку цього рішення.

"Це важливий двопартійний захід проти Китаю, нашого найбільшого геополітичного ворога, який активно підриває нашу економіку і безпеку", ‒ сказав Джонсон минулого тижня.

У понеділок Трамп заявив, що, як і раніше, вважає, що TikTok становить загрозу національній безпеці, але виступає проти заборони цього надзвичайно популярного застосунку. На думку Трампа, обмеження для TikTok підіть на користь Facebook, який політик продовжує критикувати через свою поразку на виборах 2020 року.

Будучи президентом, Трамп намагався заборонити TikTok через загрозу "національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів". Однак суди заблокували це рішення після того, як компанія подав позов, стверджуючи, що такі дії порушують свободу слова та права на належну правову процедуру.

У 2022 році Байден заборонив використання TikTok майже 4 мільйонами співробітників федерального уряду на пристроях, що належать його відомствам. Виключенням є потреби правоохоронних органів, національної безпеки та досліджень у сфері безпеки.

ФБР і Федеральна комісія з питань зв'язку попередили, що компанія ByteDance, яка володіє TikTok, може передавати авторитарному уряду Китаю інформацію про користувачів, таку як історія переглядів, місцезнаходження і біометричні дані. TikTok заявив, що ніколи цього не робив і не робитиме, якщо його попросять. Уряд США також не надав доказів того, що це відбувалося.

ТрампреспубліканціTikTok

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