Після аварії на "Рівнеазот" рівень забруднення повітря в Рівному залишається в нормі

"Рівненський Центр контролю та профілактики хвороб контролює вміст речовин у повітрі, зокрема проводить вимірювання з діоксиду азоту та аміаку. Зараз у житловій забудові концентрація шкідливих речовин майже в 10 разів менше гранично допустимої. Надходження забруднюючих речовин у повітря припинено", - йдеться в повідомленні.

Вимірювання з діоксиду азоту та аміаку після аварії на Рівненському хімічному заводі "Рівнеазот" у Рівному показали норму, проте медики підготовлені до негативних наслідків і розвитку ситуації, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу МОЗ.

"Рівненський Центр контролю та профілактики хвороб контролює вміст речовин у повітрі, зокрема проводить вимірювання з діоксиду азоту та аміаку. Зараз у житловій забудові концентрація шкідливих речовин майже в 10 разів менше гранично допустимої. Надходження забруднюючих речовин у повітря припинено", - йдеться в повідомленні на сторінці відомства в Facebook у вівторок ввечері.

Також наголошується, що за даними Департаменту охорони здоров'я Рівненської ОДА, ніхто не постраждав. Також медслужби готові до негативного розвитку події.

"Екстрена медична допомога мобілізована відразу, як сталася подія. Було визначено коридор для санітарного транспорту, бригади оснащені засобами захисту для медичних працівників і постраждалих", - сказано в повідомленні.

У Центрі додали, що 70 ліжок інтенсивної терапії детоксикації були готові прийняти постраждалих, проте зафіксували тільки один виклик, який згодом не підтвердився.

"Ситуація на контролі", - констатували медики.

Як повідомлялося, "Рівнеазот" повідомив про надзвичайну ситуацію на підприємстві у вівторок - розгерметизацію трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти, в результаті якої стався разовий викид нітрозних газів у незначній кількості на території заводу.

"Наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовані власними силами. Жертв і постраждалих немає", - розповіли агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі підприємства.

За даними "Рівнеазот", наразі показники якості повітря в межах допустимих норм, загрози довкіллю і населенню немає.

У Міністерстві внутрішніх справ України підтвердили інформацію про відсутність жертв і постраждалих.

За даними ДСНС, концентрація газу в повітрі, що утворився в результаті витоку на заводі мінеральних добрив "Рівнеазот" у вівторок, у п'ять разів нижче рівня, небезпечного для людини, а загрози довкіллю в результаті події немає. "За інформацією лабораторного центру небезпечний рівень газу складає 5 мг на куб повітря. На момент витоку газу становив 1 мг на куб. м", - повідомили у відомстві.

За інформацією головного санітарного лікаря Рівненської області Романа Сафонова, показники забруднення атмосферного повітря в Рівному після витоку газу на заводі мінеральних добрив "Рівнеазот" знаходяться в нормі.

Він додав, що в разі викиду в атмосферу шкідливих речовин, перш за все страждають найбільш вразливі групи з захворюванням органів дихання і люди похилого віку. За словами Сафонова, жителям міста варто закривати вікна і не виходити на вулицю, поки ситуація не нормалізується.

Згідно із заявою голови Рівненської обласної державної адміністрації Сергія Коваля, після проведення замірів у 4-х точках: селах Городок, Караєвичі, Обарів, а також в Рівному на вул. Млинівська місцевим Гідрометцентром перевищення гранично допустимої концентрації діоксиду азоту в повітрі не виявлено.

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