Після бунту Прігожина в оточенні путіна почався конфлікт. Відтак, кремль став слабшим – Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в оточенні диктатора владіміра путіна почався конфлікт після нещодавнього "заколоту" терористів Вагнера на чолі з Євгеном Прігожиним.
Про це він розповів в інтерв'ю CNN.
"Цей державний переворот є реальною ілюстрацією того, що режим у кремлі став слабшим. Це означає, що він не такий сильний, як був роком раніше. Я думаю, що ми побачимо продовження цього так званого конфлікту", — сказав Резніков.
Він зазначив, що бунт Прігожина поставив під сумнів готовність та навіть лояльність деяких підрозділів армії росії путіну.