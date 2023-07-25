Після бунту Прігожина в оточенні путіна почався конфлікт. Відтак, кремль став слабшим – Резніков

За його словами, у москві починається "перехідний момент" після невдалого "повстання" бойовиків Вагнера.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в оточенні диктатора владіміра путіна почався конфлікт після нещодавнього "заколоту" терористів Вагнера на чолі з Євгеном Прігожиним.

Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

"Цей державний переворот є реальною ілюстрацією того, що режим у кремлі став слабшим. Це означає, що він не такий сильний, як був роком раніше. Я думаю, що ми побачимо продовження цього так званого конфлікту", — сказав Резніков.

Він зазначив, що бунт Прігожина поставив під сумнів готовність та навіть лояльність деяких підрозділів армії росії путіну.

"Я думаю, що між ними почався конфлікт", — заявив глава відомства, у відповідь на запитання, чи почалася в оточенні путіна боротьба за владу