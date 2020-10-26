Після вибуху російського танкера в Азовському морі не змогли знайти трьох членів екіпажу

В Азовському морі у суботу, 24 жовтня, підірвався російський аварійний танкер «Генерал Ази Асланов». На судні були 13 людей з екіпажу, троє з них опинились за бортом. 26 жовтня «Росморречфлот» припинив їх пошуки.

Про це повідомляє ТАСС.

У пресслужбі «Росморречфлота» повідомили, що вибух стався у відсіку баласту на танкері, що прямував у Ростов-на-Дону. Судно стало приблизно у 13 милях від берега, найближча точка до нього — мис Фонар біля Керченської протоки.

Після вибуху на танкері залишались 4 людини. Всього з 13 людей екіпажу одразу евакуювали 6 людей, ще троє перебували за бортом. За попередньою інформацією надзвичайників, зникли боцман, 19-річний матрос та 23-річний практикант.

Приблизно о 22 годині 24 жовтня (за київським часом) до танкера прибули рятувальні судна. Надзвичайники почали пошукову операцію, для якої залучили вертоліт Мі-8. Врятованих членів команди судна забрав пароход «Сіріус». Сам танкер «Генерал Ази Асланов» відбуксували на якірну стоянку.

Вже 26 жовтня представники «Росморречфлота» повідомили, що пошукова операція завершена. А шансів знайти живими трьох моряків немає.

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