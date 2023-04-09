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ПОЛІТИКА

Південна Корея хоче обговорити зі США "витік документів Пентагону"

09 квітня 2023, 21:00
Південна Корея хоче обговорити зі США
Фото: Reuters
Доповідь була частково заснована на даних розвідки, яка припускає, що Сполучені Штати шпигували за одним зі своїх найважливіших південнокорейських союзників.

Південна Корея знає про повідомлення про "витік кількох секретних військових документів" США і планує обговорити з Вашингтоном "питання, порушені" внаслідок витоку.

Про це заявив офіційний представник президента Південної Кореї, повідомляє Reuters.

Один із документів містить подробиці внутрішніх обговорень серед високопоставлених південнокорейських чиновників щодо тиску США на Сеул з метою змусити його допомогти поставити зброю Україні, і про його політику відмови від цього.

У документі, на якому немає дати, йдеться про те, що Південна Корея погодилася продати артилерійські снаряди, щоб допомогти США поповнити свої запаси, наполягаючи на тому, що "кінцевим користувачем" мають бути американські військові. Але всередині країни вищі південнокорейські чиновники побоювалися, що Сполучені Штати перенаправлять їх на Україну.

Доповідь була частково заснована на даних розвідки, яка припускає, що Сполучені Штати шпигували за одним зі своїх найважливіших південнокорейських союзників.

Офіційний представник президента Південної Кореї відмовився відповідати на запитання про шпигунство США або підтверджувати будь-які деталі з документів, що просочилися.

На запитання про те, чи планує Південна Корея висловити протест або вимагати пояснень від США, чиновник, який відмовився назвати своє прізвище, сказав, що уряд вивчить прецеденти і справи, пов'язані з іншими країнами.

Південна Корея підписала великі угоди на постачання сотень танків, літаків та іншого озброєння Польщі - члену НАТО після вторгнення росії в Україну. Однак президент Юн Сук Єль заявив, що південнокорейський закон, який забороняє постачати зброю країнам, залученим до конфлікту, ускладнює надсилання зброї в Україну.

Раніше повідомлялось, що Bellingcat дослідив, коли в мережу потрапили "злиті документи Пентагону".

Південна КореяСШАвитік даних

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