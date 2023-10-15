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ПОЛІТИКА

Південна Корея планує вжити додаткових заходів проти КНДР через її військову співпрацю з рф

15 жовтня 2023, 13:08
Південна Корея планує вжити додаткових заходів проти КНДР через її військову співпрацю з рф
Фото: Reuters
Співпраця між росією та Північною Кореєю, пов'язана з торгівлею зброєю, "є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

Південна Корея планує переглянути додаткові заходи проти зростаючих військових зв'язків між КНДР і росією.
Про це повідомляє Yonhap.

Високопоставлений чиновник міністерства закордонних справ Сеула заявив виданню, що уряд "буде моніторити тенденції у військовій співпраці між росією та Північною Кореєю та розглядатиме подальші заходи".

Він додав, що співпраця між росією та Північною Кореєю, пов'язана з торгівлею зброєю, "є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і становить серйозну загрозу миру та стабільності на Корейському півострові".

Видання зазначає, що минулого місяця Сеул запровадив односторонні санкції проти 10 осіб і двох організацій, причетних до незаконної торгівлі зброєю Північної Кореї з іншими країнами, включаючи росію. Серед них був міністр оборони Північної Кореї Кан Сун Нам.

13 вересня диктатори Кім Чен Ин і путін зустрілись в росії для обговорення військової співпраці. До цього західні ЗМІ повідомляли про наміри КНДР передати росії артилерійські припаси та зброю в обмін на технології.

зброяКНДРПівденна Кореярф тероризм

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