Південна Корея планує вжити додаткових заходів проти КНДР через її військову співпрацю з рф

Співпраця між росією та Північною Кореєю, пов'язана з торгівлею зброєю, "є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

Південна Корея планує переглянути додаткові заходи проти зростаючих військових зв'язків між КНДР і росією.

Про це повідомляє Yonhap.

Високопоставлений чиновник міністерства закордонних справ Сеула заявив виданню, що уряд "буде моніторити тенденції у військовій співпраці між росією та Північною Кореєю та розглядатиме подальші заходи".

Він додав, що співпраця між росією та Північною Кореєю, пов'язана з торгівлею зброєю, "є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і становить серйозну загрозу миру та стабільності на Корейському півострові".

Видання зазначає, що минулого місяця Сеул запровадив односторонні санкції проти 10 осіб і двох організацій, причетних до незаконної торгівлі зброєю Північної Кореї з іншими країнами, включаючи росію. Серед них був міністр оборони Північної Кореї Кан Сун Нам.

13 вересня диктатори Кім Чен Ин і путін зустрілись в росії для обговорення військової співпраці. До цього західні ЗМІ повідомляли про наміри КНДР передати росії артилерійські припаси та зброю в обмін на технології.