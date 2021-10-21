Південна Корея запустила першу власну ракету-носій "Нурі"

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Yonhap.

За даними міністерства науки та інформаційно-комунікаційних технологій РК, ракета KSLV-II, також відома як "Нурі", стартувала з майданчика Космічного центру Наро на південь від Корейського півострова о 17:00 за місцевим часом, на годину пізніше, ніж планувалося спочатку.

Фото: Yonhap

За словами першого віцеміністра міністерства науки та ІКТ Юна Хонг-Тхека, інженери витратили додатковий час на перевірку клапанів всередині ракети-носія.

200-тонна ракета-носій "Нурі" призначена для виведення на орбіту макета супутника вагою 1,5 тонни. Перший комерційний запуск заплановано 2022 рік.

Якщо тестовий запуск буде успішним, Південна Корея стане сьомою країною у світі, яка розробила власну космічну ракету-носій, здатну нести супутник вагою понад 1 тонну на орбіту, після Росії, США, Франції, Китаю, Японії та Індії.

"Нурі" - триступенева 200-тонна ракета висотою 47,2 м і діаметром 3,5 м, що працює на авіагасі Jet A-1 і рідкому кисні. Перший ступінь оснащено чотирма двигунами KRE-075 SL з тягою 266,4 т і питомим імпульсом 289,1 с, другий - одним KRE-075 Vac з більш широким соплом (80,4 т/315,4 с), третій - одним KRE-007 (7 т/325,1 с).

Південна Корея розробляла ракету-носій з 2010 року. На реалізацію проєкту було виділено $1,79 млрд.