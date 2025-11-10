У Китаї невдало запустили ракету "Церера-1"
Запуск китайської комерційної ракети "Церера-1" (Ceres-1) компанії Galactic Energy 10 листопада завершився невдачею - корисне навантаження не було виведене на орбіту.
Про це повідомляє агенція Reuters.
Ракета стартувала з космодрому "Цзюцюань" о 12:02 за місцевим часом (06:02 за київським).
Під час роботи четвертого ступеня сталося відключення, через що запуск не досяг запланованої орбіти.
Galactic Energy повідомила, що причина несправності наразі з’ясовується, і компанія продовжить аналіз результатів запуску для подальших місій.