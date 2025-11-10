Комерційна ракета "Церера-1" компанії Galactic Energy не змогла вивести вантаж на орбіту після старту з космодрому.

Запуск китайської комерційної ракети "Церера-1" (Ceres-1) компанії Galactic Energy 10 листопада завершився невдачею - корисне навантаження не було виведене на орбіту.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Ракета стартувала з космодрому "Цзюцюань" о 12:02 за місцевим часом (06:02 за київським).

Під час роботи четвертого ступеня сталося відключення, через що запуск не досяг запланованої орбіти.

Galactic Energy повідомила, що причина несправності наразі з’ясовується, і компанія продовжить аналіз результатів запуску для подальших місій.