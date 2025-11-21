Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
План Трампа містить гарантії на кшталт статті 5 НАТО для України – ЗМІ

21 листопада 2025, 08:42
Вашингтоном документі союзники зобов’язуються спільно реагувати, включно військовим шляхом, якщо москва знову нападе на Україну.

США розробили проєкт гарантій безпеки для України в межах так званого "мирного плану" Дональда Трампа - документ, який побудований за логікою статті 5 НАТО та передбачає колективну реакцію Заходу на можливий новий напад росії. 

Про це повідомляє видання Axios.

За даними видання, проєкт гарантує, що масштабна та навмисна атака РФ на Україну розглядатиметься як загроза всій трансатлантичній спільноті. У такому випадку США та європейські союзники зобов’язуються діяти спільно, включно з можливим застосуванням військової сили.

Гарантії набуватимуть чинності одразу після підписання, діятимуть 10 років і можуть бути продовжені за взаємною згодою.

Документ також передбачає, що будь-які порушення майбутнього перемир'я з боку Москви оцінюватимуться через спільний механізм Україна–НАТО. Реакція охоплюватиме військові, розвідувальні, дипломатичні та економічні заходи. Участь у спільному фронті підтверджують Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща, Фінляндія та інші союзники.

Окремо США презентували 28-пунктний документ щодо умов перемир’я. Він передбачає створення демілітаризованої зони, фіксацію фактичних ліній контролю на півдні та сході, обмеження чисельності українських сил до 600 тис. військових та заборону на розміщення військ НАТО на території України. Питання контролю та міжнародного моніторингу мають бути узгоджені додатково.

Наразі консультації тривають, і, за оцінкою джерел, документ залишається "сирим" та активно доопрацьовується.

Також вчора Зеленський заявив, що Україна та США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни.

 

РосіяСШАвійнамирний план

